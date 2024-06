Una 'tiktoker' experta en citas revela los cinco filtros que hay que pasar en las primeras quedadas

Encontrar el amor es complicado, y muchas personas se pasan buscándolo toda la vida. Como no podía ser de otra manera en estos tiempos, la tecnología ha comenzado a formar parte de este proceso. Durante los últimos años, se han popularizado las aplicaciones de citas. En este contexto, la tiktoker Cristina Calvo ha compartido una serie de consejos para las primeras citas.

La creadora de contenido se ha definido como "experta en citas", y ofrece cinco recomendaciones a sus seguidores. "Con estos cinco consejos os vais a ahorrar más de un engaño. Espero que los pongáis en práctica en vuestra próxima cita de Tinder". Por otra parte, la usuaria comparte estos filtros para evitar a los "cucarachos" o "cucarachas".

Antes de nada, comienza con un mensaje que no atisba muchas esperanza: "Gente soltera, el mercado está fatal". Lo primero que recomienda Cristina es tener su primera cita en un local lleno de gente, con camareros o dependientes, para saber como trata a los demás, revelando su verdadera personalidad.

Seguidamente, Calvo recomienda a sus seguidores no sacar el tema de conversación de las exparejas, igual que evitar recibir esa información: "No te comas tú ese marrón". En tercer lugar, la tiktoker recomienda no utilizar el teléfono móvil durante la cita, puesto que considera que es una falta de respeto grave.

El cuarto punto es arriesgado, pero Calvo aconseja preguntar las intenciones que tiene tu cita: "Como sean diferentes, amor, solo vas a perder el tiempo". El último consejo que ha compartido la tiktoker es acudir a tiempo a tu cita, llegar tarde puede demostrar una falta desinterés.