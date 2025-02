Un tiktoker español prueba la tortilla de patatas hecha en Filipinas y esta es su reacción

La tortilla de patatas es una de las recetas más queridas de la gastronomía española. Este plato puede servirse de diferentes formas, ya sea como pincho o ración, y podemos encontrarlo en bares y restaurantes. Además, también es un habitual en los hogares de nuestro país, adaptando su cocina de generación en generación.

Los ingredientes básicos son huevo, patata y aceite. No obstante, recientemente hemos podido saber que esta receta se adapta de forma diferente en otros países. Hace poco vimos que la tortilla de patatas española en Argentina lleva chorizo. Ahora, el tiktoker @rubenholg, ha compartido una publicación probando este plato tal y como lo hacen en Filipinas.

En primer lugar, los ingredientes que han utilizado en este restaurante del país asiático son muy diferentes a los básicos. En este caso, han elaborado una tortilla de patatas con patata, cebolla, tomate y cebollino. "No sé que nos van a traer pero yo confío", comenzaba diciendo. Más tarde, su confianza ha ido decreciendo: "Me espero cualquier cosa. La tortilla me da un miedo".

Con la tortilla de patatas sobre la mesa llegaba el momento de probarla, pero antes, le recomiendan que le ponga mermelada por encima: "Es la tortilla de patatas menos tortilla de patatas que he visto en mi vida. Más que a tortilla de patats sabe a sopa de pollo", explicaba.