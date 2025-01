Un tiktoker católico evangelizador explica si puede tener novia: "Lo que pasa es que Dios..."

El creador de contenido y católico evangelizador Juan Manasa explica a sus seguidores de TikTok algunas de las curiosidades que él conoce sobre todo lo relacionado con la Iglesia católica. Esta labor divulgadora la lleva realizando ya desde hace un tiempo y tiene mucho apoyo en redes. Actualmente, el joven cuenta con más de 85 mil seguidores.

El tiktoker realiza vídeos en esta plataforma con el clásico juego de preguntas y respuestas. En esta ocasión, el joven despeja la incógnita sobre si puede tener novia tras estar vinculado directamente con la Iglesia. Una cuestión que le realiza una seguidora para ver cuál es la contestación del católico.

La fan comenta a Manasa que "puedes tener novia o neh". Una pregunta que no duda en responder en un escueto vídeo. "Vamos a ver", empieza a explicar con cara de pocos amigos. "Por poder por supuesto que puedo tener novia", señala el creador de contenido.

Sin embargo, el joven ya tiene un vínculo con alguien muy especial para él. "Lo que pasa es que Dios me llamó a la vocación sacerdotal y yo finalmente me atreví a decirle que sí", indica. Además, aclara que "me quedo con Dios, ya que teniendo el amor de él para qué quiero tener el amor terrenal".

A pesar de todo, Manasa comenta que "eso no quiere decir que sea un desagradecido con el amor que me da mi familia y amigos, pero novia no la verdad, pero por poder podría tener". El joven despide el vídeo dando las bendiciones a todos sus fieles seguidores.