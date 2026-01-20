El motivo del aumento de las auroras boreales: Una gran tormenta solar única en dos décadas

Este martes, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos ha emitido una alerta por tormenta solar. Este fenómeno tiene lugar cuando las partículas expulsadas del Sol golpean el campo electromagnético de nuestro planeta.

Estas tormentas geomagnéticas podrían generar auroras boreales y pueden afectar a tecnologías e infraestructuras básicas. Por este motivo, los operadores han tenido que revisar sus sistemas eléctricos y de navegación.

El Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA establece varios niveles de alerta, desde el 'G1' hasta el 'G5', de menor a mayor. Durante el último día, la administración redujo el nivel de alerta desde severa hasta moderada.

En una publicación en X, el Space Weather Prediction Center comunicó que "una tormenta severa de radiación solar S4 ya está en curso; es la mayor en más de 20 años".

De hecho, la última que alcanzó estos valores fue en 2003: "La última vez que se observaron niveles S4 fue en octubre de 2003. Los efectos potenciales se limitan principalmente a lanzamientos espaciales, aviación y operaciones satelitales".

En este caso, se registraron cortes de energía en Suecia y daños en transformadores eléctricos de Sudáfrica. En 2024, otro episodio causó algunos problemas en sistemas que funcionan con GPS.

Shawn Dahl, meteorólogo del Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC) explicó en la CNN que "hemos hechos todas estas llamadas para asegurarnos de que los operadores de infraestructura tecnológica crítica sepan lo que está ocurriendo".

Finalmente, la entidad ha señalado que no hay previsión de que esta tormenta impacte en sistemas tecnológicos generalizados. Además, tampoco tendrá efecto aparente en la salud de las personas.