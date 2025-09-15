Viral
El tierno vídeo de Nicki Nicole con el hermano de Lamine Yamal en un restaurante que enternece las redes
Un nuevo vídeo del canterano demuestra la buena sintonía entre la cantante argentina y su familia y entierra los rumores de rotura que sobrevolaban en la relación
La relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole va viento en popa y ambos se han encargado de desmentir aquellos rumores que hace tan solo unas semanas apuntaban que el amor podría haber terminado porque supuestamente la perla azulgrana habría borrado la imagen de la argentina de sus redes sociales.
Nada más lejos de la realidad, primero fue Lamine quien se encargó de desmentir esa información a través de sutiles indirectas que pillaron rápidamente los más ávidos seguidores del español y de los temas del corazón en el mundo del famoseo, como dejar ver su fondo de pantalla del móvil en el que salía la cantante.
Más tarde era ella quien confirmaba las indirectas de su pareja con unas claras declaraciones que aseguraban que el amor estaba más vivo que nunca: "Estoy muy enamorada", apuntaba desde un evento organizado por la marca española Desigual desde Sant Adrià del Besòs, en Barcelona, donde compartió tiempo con otras estrellas como Paris Jackson, hija de Michel Jackson, Becky G o Ester Expósito.
Ahora, una nueva muestra de unión llega de la mano del futbolista de 18 años con la publicación de un recopilatorio de escenas de sus últimas semanas. Entre instantáneas se pueden ver estancias en hoteles, apariciones televisivas en Asia, convocatorias con España y promociones, como la que hizo desde el Nou Sardenya, campo del C.E. Europa que enloqueció a los vecinos más jóvenes de la zona, aparecen algunos archivos junto con la artista.
La primera muestra un momento familiar en un restaurante que bien podría ubicarse en Japón, el primer destino de la gira asiática de la pretemporada. En ella aparece su hermano Keyne compartiendo tiempo de juego con la cantante de 25 años, unos palillos y la vajilla encima de la mesa.
Las imágenes permiten ver la buena sintonía entre Nicki Nicole y la familia del joven canterano del Barça y su capacidad para entretener a los más pequeños durante una comida, tarea en ocasiones realmente complicada.
La segunda muestra de la buena salud de su relación es una foto al estilo analógico donde Lamine saca la lengua y la argentina sale por la espalda posando para la cámara.
Como estrella que es, la publicación del extremo, que acompaña con el texto "Solo Dios puede", no ha tardado en captar la atención de sus seguidores. Uno de ellos no duda en destacar que está viviendo "el sueño de todo morro", aunque otros le preguntan si "por fin ha encontrado su pasaporte", después de sus imágenes en la concentración con España.
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Maldini no da crédito con Jesús Gil tras la expulsión de Huijsen: 'En la vida
- Andreu Buenafuente se mofa de las obras del Spotify Camp Nou con un 'dardo' a Laporta: 'No está a la altura
- Sale a la luz qué tipo de relación mantienen Carlos Alcaraz y Brooks Nader: 'Hay un interés
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la llegada de un anticiclón: 'Poco a poco se va a ir imponiendo
- Broncano y Mariló Montero rompen el silencio y destapan toda la verdad sobre lo ocurrido en 'La Revuelta
- Alerta en España: Mario Picazo advierte de temperaturas altas y hasta 50 litros de lluvia por metro cuadrado
- Gonzalo Miró habla sin filtros de la Vuelta a España: 'Cuando los políticos no están a la altura...