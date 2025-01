El tierno momento de complicidad entre Lola Lolita y Susanna Griso: "Me voy a aprovechar"

Susanna Griso lleva años siendo una de las presentadoras más famosas dentro del círculo de la televisión nacional. Algo que esta última ha conseguido por méritos propios gracias a haber construido una carrera profesional impecable y, sobre todo, a su naturalidad delante de las cámaras.

Y es que Susanna Griso no deja de mostrarse tal y como es en pleno directo en todo momento, cosa que se pudo apreciar en un instante que protagonizó junto a Lola Lolita en uno de sus últimos programas, donde ambas compartieron un trato de complicidad.

Todo comenzó cuando Lola Lolita declaró que su madre era fan del programa de Susanna Griso y que esto hizo que la viera durante muchas mañanas cuando era pequeña. En ese mismo momento, Susanna Griso le devolvió el gesto al acercarse a ella y generar un momento televisivo que quedará para el recuerdo.

"Me vais a disculpar, pero me voy a hacer una foto con ella porque quiero subir seguidores y me voy aprovechar" fue la frase que Susanna Griso dijo momentos antes de hacerse un selfie con Lola Lolita y que ambas protagonizasen un momento de pura complicidad delante de las cámaras, mostrando la capacidad de ambas para mostrarse tal y como son frente a ellas.