¿Tienes un tesoro en casa? La moneda de Franco retirada por capricho y por la que pagan una fortuna

¿Y si tuvieras en casa un auténtico tesoro sin saberlo? Una pequeña pieza de cobre y estaño, acuñada en 1946, se ha transformado en el objeto de deseo más codiciado por los coleccionistas de numismática en España. Estamos hablando de la 'peseta Benlliure', una moneda con el busto de Francisco Franco que, pese a su breve existencia, ha alcanzado un valor superior a los 7.500 euros en subastas.

Esta peseta tan singular debe su nombre al prestigioso escultor Mariano Benlliure, autor del primer retrato oficial de Franco destinado a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). Sin embargo, su diseño fue tan polémico como efímero. Poco después de abandonar los talleres, el propio dictador ordenó su inmediata retirada.

¿Por qué Franco exigió que se retirase dicha moneda? Todo se debe a un detalle estético: según expertos, a Franco no le gustó demasiado su retrato, que supuestamente mostraba una protuberancia poco favorecedora en la nunca, un rasgo que la diferencia de versiones posteriores.

Otro motivo estaría relacionado con diversos problemas técnicos con el relieve del busco, demasiado grueso para las prensas de la época.

Cuando esto ocurrió, Mariano Benlliure acabó siendo sustituido por el grabador Manuel Martín, quien se hizo cargo del rediseño de 1947. Una orden de retirada que provocó que apenas queden menos de 150 monedas de la moneda original de 1946.

Esta situación ha provocado que muchos coleccionistas estén pagando más de 7.000 euros por cada ejemplar, siempre que se trate de dicha moneda y esté en perfecto estado de conservación.

Si quieres saber si tienes la peseta que Franco retiró, es tan sencillo como prestar atención a su diseño: el cuello más estrecho y el 'chichón' en el cogote del busto de Franco. Y por supuesto, no caigas en monedas falsificadas, cada vez más habituales en el mercado.