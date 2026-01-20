¿Tienes una televisión Sony BRAVIA en casa? Atención porque la marca anuncia que va a desaparecer

La marca Sony BRAVIA siempre se ha caracterizado por ofrecer televisores de alta gama con especificaciones de lo más varipintas. Un sistema ideal con el que la compañía logró ajustarse a todo tipo de presupuestos.

No obstante, el último comunicado de la marca se ha emitido con tal de anunciar que este tipo de televisores van a desaparecer inminentemente. O, al menos, lo harán tal y como los conocíamos hasta este momento.

Al parecer, la multinacional japonesa ha anunciado un acuerdo con TCL para crear lo que se conoce como una ¨joint venture¨. Es decir, ambas se involucrarán en el proceso de creación de los próximos televisores Sony BRAVIA. Eso sí, el reparto de tareas estará sumamente descompensado.

El quid de la cuestión está en que TCL se encargará de la fabricación, disribución y atención al cliente de dichos televisores y, por otro lado, lo único que hará Sony será permitir que salgan al mercado amparados bajo el nombre de su marca.

Esto es algo que, evidentemente, cambiará por completo las Sony Bravia que conocíamos hasta ahora, dado que su confección a futuro dependerá del gigante chino. Una situación que hace que muchos usuarios de estas televisiones hayan levantado una ceja sobre lo que implicaría todo esto de cara al futuro.

Hay que tener en cuenta, además, que TCL contará con el control mayoritario de la marca tras este acuerdo, dado que esta contaría con el 51% de capital sobre la empresa, mientras que Sony tendría un porcentaje menor del 49%.

Esto implica que será TCL la que tomará las decisiones importantes en el futuro en relación a los relevisores de Sony; un acuerdo que comenzará a materializarse en movimientos reales a partir de marzo de 2027.

Entonces, ¿en qué me afecta esto como usuario? A fin de cuentas, la respuesta es simple: la marca BRAVIA seguirá existiendo pero, a partir de la fecha que acabo de mencionar, sus televisores serán gestionados integramlente por TCL y no por Sony. Por tanto, aún está por ver si esto supone una modificación significativa de sus componentes y en su funcionamiento de cara al futuro; aunque todo apunta a que esa será la dirección que se seguirá con el reciente acuerdo.