Tienes preferencia para elegir turno de trabajo si cumples este criterio: Así lo dice el Estatuto de los Trabajadores

En la mayoría de ocasiones, cuando uno accede a un puesto de trabajo debe cumplir obligatoriamente con el turno que se le asigne. No obstante, hay un escenario que permite que sea el trabajador el que escoja en qué turno trabaja.

Qué debes saber si trabajas y estudias al mismo tiempo

El artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores revela así que aquellos empleados que estén cursando estudios de forma regular para obtener un título académico o profesional, pueden elegir el turno de trabajo que mejor se adapte a sus necesidades.

En relación a ello, un detalle que en ocasiones pasa por alto es que no es necesario que el curso en cuestión tenga relación con el puesto de trabajo sobre el que se reclama la preferencia de turno. El trabajador es libre de cursar fuera del ámbito de la empresa.

Asimismo, también hay que tener en cuenta que no se trata de un derecho irrevocable; la empresa puede denegar esta ventaja si se demuestra que existen los suficientes motivos a nivel organizativo, además de que hay convenios que limitan su alcance.

Dicho esto, el trabajador debe ser consciente de que la preferencia en la selección de turno es solo una de las múltiples ventajas que el Estatuto de los Trabajadores contempla en estos casos. Al fin y al cabo, las necesidades de un estudiante son múltiples y variadas.

En tal sentido, también es posible acceder a otras preferencias como una jornada laboral adaptada (artículo 34.8) que permita la asistencia a cursos, la obtención de permisos especiales para acudir a exámenes (artículo 23.3) o hasta una excedencia (artículo 46.1) si se encuentra debidamente pactada.

En última instancia, el trabajador ha de saber que su empresa NO puede negarle la preferencia sin una causa debidamente justificada. En caso contrario, el empleado puede llegar a pedir una inspección de trabajo en su favor.

¿Conocías todos estos derechos del trabajador para aquellos que compaginan empleo con estudios? De no ser así, ¿qué es lo que más te ha sorprendido en cuanto a las ventajas que ofrece el Estatuto de los Trabajadores?