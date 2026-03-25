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¿Tienes un perro? Ya es oficial: multas de hasta 200.000 euros si haces esto con tu mascota en España

Algunas conductas, como dejar al perro en la terraza, son sancionadas económicamente

Perros

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David Cruz

David Cruz

La Ley de Bienestar Animal en España ha endurecido las sanciones para los dueños de mascotas si cometen determinadas acciones, con multas que en algunos casos pueden alcanzar los 50.000 euros por conductas cada vez más vigiladas.

Una de las prácticas más habituales en muchas casas, como dejar al perro en la terraza o en el balcón continuamente, está ahora claramente prohibida y puede salirte muy cara si te cazan las autoridades.

La norma fue aprobada en 2023 con el objetivo de garantizar la protección y dignidad de los animales que viven en entornos humanos, reforzando las obligaciones y responsabilidades de sus dueños.

Concretamente, el artículo 27 prohíbe mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, azoteas, patios o espacios similares sin supervisión adecuada. Y esto quiere decir que no puedes abandonar al animal cuando estás fuera de casa en esta zona.

Además, la ley establece tiempos límites que un animal puede permanecer solo dentro de la vivienda: en el caso de los perros, no pueden estar sin supervisión más de 24 horas consecutivas (el plazo es algo más elevado en el caso de gatos).

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El sistema sancionador distingue entre infracciones leves, graves y muy graves dependiendo del daño causado o el incumplimiento de las obligaciones.

Las infracciones leves pueden conllevar multas de hasta 10.000 euros, mientras que las graves (como mantener a un perro en una terraza de forma habitual), alcanzan los 50.000 euros.

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En los casos más extremos, como provocar la muerte del animal o emplearlo en peleas, las sanciones pueden ascender hasta los 200.000 euros, consolidando de esta forma un marco legal mucho más estricto para los dueños de mascotas. Y sobre todo, con el objetivo de preservar la dignidad de los animales que nos acompañan en nuestro día a día.

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