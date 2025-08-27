Suscripción

Si tienes una de estas monedas, estás a punto de conseguir hasta 50.000 euros

Monedas de 1 céntimo muy cotizadas por los coleccionistas

Céntimos de euro

Céntimos de euro / GETTY IMAGES.

David Cruz

Es muy posible que la mayoría de vosotros acabéis olvidando o ignorando la existencia de las monedas de un céntimo de euro, esas monedas cuyo valor en el mercado es ínfimo y apenas utilizamos en nuestro día a día. Sin embargo, son precisamente estas monedas de un céntimo las que están despertando un mayor interés entre coleccionistas y aficionados a la numismática.

Como iba diciendo, lo que para muchos es calderilla, para otros puede alcanzar valores sorprendentes e incluso superar los 50.000 euros en subastas y ventas online especializadas. Te cuento algunos casos.

Monedas de 1 céntimo que cuestan un auténtico pastizal en 2025

El caso más conocido es el de una moneda alemana de 1 céntimo acuñada en el año 2002. A simple vista, parece una moneda como cualquier otra, pero tiene una peculiaridad: fue acuñada entera en acero, en lugar de acero recubierto de cobre, que es la aleación empleada con normalidad.

Ese detalle le da un brillo y un color diferentes, de ahí que muchos coleccionistas estén buscando desesperadamente ejemplares de esta moneda. Su diseño incluye una hoja de roble con dos bellotas y las doce estrellas de la Unión Europea (UE), tal como otras monedas de su época, pero su rareza la hace especial.

Este error de fabricación únicamente afectó a unas pocas unidades, de ahí que su valor esté disparado, especialmente si la moneda se encuentra en buen estado y está certificada. Hay personas dispuestas a pagar varios decenas de miles de euros.

Otros céntimos también se han revalorizado de forma notable, como algunos céntimos italianos con errores en la Mole Antonelliana o varios franceses de los primeros años del euro que presentaron variaciones en el diseño.

Es curioso cómo Europa está debatiendo la retirada de las monedas de 1 céntimo y 2, al mismo tiempo que expertos en numismática buscan algunos ejemplares a la desesperada, ¿no crees?

