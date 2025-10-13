¿Tienes esta moneda? Podría ocultar casi 30.000 euros en el mercado de segunda mano

El dinero en metálico parece haber pasado a un segundo plano en plena era del pago contactless, pero todavía puede esconder verdaderos tesoros. Un ejemplo claro es una moneda de 2 euros de Chipre que está revolucionando el mercado de coleccionistas en toda Europa.

Algunos ejemplares se están ofertando en plataformas como eBay o Wallapop por hasta 26.000 euros, una cifra impensable para una pieza que, en un principio, tan solo vale dos.

Esta moneda, emitida en 2012, conmemora el 20º aniversario de la adhesión de Chipre a la Unión Europea. Se trata de una edición especial y limitada que ha despertado un enorme interés en el mundo numismático por su escasa tirada y por su excelente acabado.

Solo se acuñaron 7.000 unidades en formato 'proof', destinadas principalmente a coleccionistas, con un precio original de salida de apenas 20 euros.

En la cara nacional de esta pieza se puede observar la silueta del país chipriota, el edificio de la Comisión Europea en Bruselas y un globo terráqueo, símbolos del compromiso de Chipre con la paz y la integración europea.

Además, incluye la inscripción en griego "20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ” (“20 años desde la adhesión de Chipre a la Unión Europea”), junto a las fechas 2004-2024.

Su valor en el mercado depende del estado de conservación, la presentación original y la demanda del momento, aunque incluso los ejemplares con ligeros signos de uso pueden alcanzar precios superiores a 1.000 euros.

El Banco Central Europeo (BCE) ha recordado como viene haciendo siempre la importancia de conservar efectivo, no únicamente como medio de pago alternativo en caso de emergencias, también por su posible valor histórico o de colección. Así que ya sabes, si tienes esta moneda de 2 euros en casa, tienes un pequeño tesoro.