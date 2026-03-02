Si tienes esta moneda de 2 euros, no la uses: es la más buscada de Europa y podría valer miles de euros este 2026

Hay monedas que valen una auténtica fortuna a causa de su exclusividad, pero lo cierto es que existen otras que son mucho más comunes y su precio de reventa sigue siendo bastante alto en comparación a su valor nominal.

Esto es algo que ocurre, de manera específica, con una moneda de 2 euros que, según los expertos en numismática, se revalorizará de lo lindo a lo largo del próximo año 2026. Tanto es así, que podría llegar a costar entre 2.500 y 3.000 euros en los próximos meses.

Estamos hablando, concretamente, de la moneda de 2 euros que se lanzó en conmemoración del 25 aniversario fallecimiento de la Princesa Grace Jelly de Mónaco. Algo que la convierte en un objeto único para coleccionistas.

El factor determinante que hace que su precio de reventa sea tan alto tiene que ver con que se emitieron solo 20.001 unidades en total en el año 2007, lo cual supone un número muy reducido de ejemplares con respecto a lo que suele ser habitual.

Pero, ¿por qué los expertos piensan que esta moneda se revalorizará mucho en 2026? Todo tiene que ver con que Mónaco es lo que se conoce como un microestado. Algo que implica que sus monedas siempre son extremadamente limitadas en comparación a las que se emiten en otros países más grandes.

Por tanto, lo que da un gran valor a la moneda no es solo que se acuñara con motivos históricos (lo cual suma muchos puntos en entornos de numismática), sino porque cada vez quedan menos ejemplares en circulación.

De hecho, muchos expertos aseguran que el mercado se encuentra repleto de réplicas falsas, por lo que hay que tener cuidado a la hora de valorar la posibilidad de que tengamos una de estas monedas entre las manos.

Ante tal sospecha, lo mejor que podemos hacer es acudir a un tasador profesional, dado que este último contará con conocimientos necesarios en numismática a la hora de fijar un valor realista en función de cómo se encuentra el mercado en estos momentos.