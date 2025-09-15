MONEDAS
¿Tienes esta moneda de 2 euros? Pagan hasta 26.000 euros por ella
Una moneda muy especial que te puede pagar tu próximo coche
Las monedas de 2 euros, como todos bien sabéis, tienen un valor real de 2 euros. Pero existen algunas circunstancias que movilizan a los coleccionistas de moneadas y expertos en numismática, pagando mucho más por algunas de estas piezas. Esto es lo que ha ocurrido precisamente con una moneda de Chipre por la que están pagando hasta 26.000 euros.
Si eres coleccionista de monedas, es posible que Chipre te resulte especialmente interesante. Entre sus emisiones de euro, destaca una moneda de 2 euros acuñada en 2008, con motivo de la entrada de Chipre en la zona euro.
En su cara nacional aparece un ídolo del periodo calcolítico hallado en Pomo, un pequeño pueblo ubicado en el extremo noroeste de Chipre, representando una figura femenina con los brazos extendidos, probablemente símbolo de la fertilidad.
La leyenda ‘ΚΥΠΡΟΣ KIBRIS’ completa el diseño, realizado por los grabadores Tatiana Sotiropoulou y Erik Maell, un diseño muy bonito a la vista y especialmente único.
La moneda es bimetálica, con un núcleo de níquel recubierto de níquel-latón y un anillo de cuproníquel. Pesa 8,5 gramos y mide 25,75 milímetros de diámetro.
En cuanto a la cara común del euro, muestra las doce estrellas de la UE por aquel entonces, el primer mapa europeo y la cifra del valor, 2 euros, obra del grabador Luc Luycx.
Chipre fabricó nada más y nada menos que 25 millones de unidades de esta moneda. Aunque su valor en circulación es realmente el de 2 euros y la mayoría de coleccionistas apenas pagan 3 euros por una unidad, en calidad BU puede alcanzar unos 6 euros.
¿Cuándo puedes recibir hasta 26.000 euros por una de estas monedas? Siempre que se trate de una pieza circulada en 2012 con algunos defectos de acuñación. Si son piezas que comenzaron a circular en 2008, en los casos más sorprendentes se paga hasta 1.800 euros.
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Maldini no da crédito con Jesús Gil tras la expulsión de Huijsen: 'En la vida
- Andreu Buenafuente se mofa de las obras del Spotify Camp Nou con un 'dardo' a Laporta: 'No está a la altura
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la llegada de un anticiclón: 'Poco a poco se va a ir imponiendo
- Broncano y Mariló Montero rompen el silencio y destapan toda la verdad sobre lo ocurrido en 'La Revuelta
- Sale a la luz qué tipo de relación mantienen Carlos Alcaraz y Brooks Nader: 'Hay un interés
- Un nutricionista sentencia el debate sobre si la cerveza engorda o no: 'Vengo a desmentir uno de los grandes mitos de la humanidad
- Gonzalo Miró habla sin filtros de la Vuelta a España: 'Cuando los políticos no están a la altura...