MONEDAS
Si tienes esta moneda de 2 euros, podrías ganar hasta 6.000 euros
Se trata de la primera moneda conmemorativa de 2 euros de toda la historia
Como la mayoría habréis aprendido, toda historia tiene unos orígenes, y la del euro, también. En 1990, la Unión Europea trazó un plan para introducir una nueva moneda común que finalmente entró en circulación el 1 de enero de 2002. Dos años después, en 2004, algunos países comenzaron a acuñar monedas conmemorativas de 2 euros, unidades especiales destinadas a celebrar eventos históricos o culturales.
De los seis estados que se estrenaron ese año (Finlandia, Grecia, Italia, Luxemburgo, San Marino y el Vaticano), fue Grecia quien emitió la primera moneda conmemorativa de 2 euros de toda la historia, dedicada a los Juegos Olímpicos de Atenas que se celebraban precisamente ese año.
El diseño muestra al discóbolo, inspirado en la escultura clásica de un atleta en movimiento. A la izquierda de la figura aparece el clásico logotipo de los Juegos Olímpicos y la leyenda 'ATENAS 2004', mientras que a la derecha aparece el valor de la moneda (2 euros) y la palabra euros en griego.
Si nos centramos en su composición, es bimetálica (con núcleo en níquel y anillo de cuproníquel), pesa 8,5 gramos y mide 25,75 milímetros de diámetro. En el canto encontramos la inscripción 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ' (que significa 'República Helénica') y una estrella de cinco puntas.
¿Cuánto cuesta en el mercado de segunda mano esta moneda conmemorativa de 2 euros?
Grecia obtuvo permiso para acuñar 50 millones de ejemplares, pero se acabaron fabricando 35 millones, de las cuales 30.000 unidades fueron de alta calidad.
Hoy en día, esta moneda puede encontrarse en tiendas de numismática por un precio que se sitúa entre 8 y 14 euros según su estado. Sin estado, en plataformas como eBay algunos vendedores piden hasta 6.000 euros siempre que exista algún error de acuñación que pueda encarecer tanto su valor.
