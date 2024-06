Si tienes esta moneda de 1 peseta en casa, puedes ser un poco más rico

¿Cuántas veces has encontrado en un cajón escondidas varias pesetas y pensaste que no tenían valor alguno en pleno 2024? Aunque no es lo habitual, si has descartado estas monedas y las has tirado has podido perder varios miles de euros. En concreto, existe una moneda de 1 peseta cuyo valor en el mercado puede superar fácilmente los 7.000 euros.

Se trata de una moneda de la época franquista emitida en 1946, en plena posguerra, en un momento en el que España sufría una gran escasez de metales. Se habían retirado de la circulación todas las monedas de bronce de la República y los monarcas anteriores, por lo que fue entonces cuando empezaron las acuñaciones de España.

Intentando encontrar nuevos materiales y conseguir piezas duraderas, en 1944 se empezaron a fabricar, según explica Diario de Navarra, monedas parecidas a los dinares de Yugoslavia con una aleación de 90% cobre y 10% aluminio. Es fue la mezcla que dio forma a la nueva peseta.

El diseño, a cargo de Mariano Benlliure y Gil, conocido escultor valenciano, no gustó a Franco por una razón de lo más absurda: en la parte posterior de su cabeza, se podía localizar un pequeño bulto que parecía ser un chichón. Un año más tarde, ese 'error' se subsanó. Fueron entonces cuando esas monedas que circularon durante algo menos de un año empezaron a aumentar su valor: se habla de menos de 1.000, mientras que otras fuentes las reducen a menos de 150 ejemplares. ¿Tú tienes una?