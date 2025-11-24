"No tienes derecho": Juanma Lorente, experto abogado, advierte sobre las cestas de Navidad

¿Está tu empresa obligada a darte una cesta de Navidad todos los años? Esa es la pregunta que Juanma Lorente, experto abogado, lanzaba al aire en una de esas publicaciones que han dado mucho de qué hablar en las últimas semanas.

Sobre todo, teniendo las fiestas tan cerca: muchas personas se preguntan si las cestas de Navidad son un derecho laboral, pero el laborista ha lanzado un jarro de agua fría que anima a todo el mundo a rebajar las expectativas al respecto.

Y es que en una reciente publicación de Tiktok, Juanma Lorente era claro y directo sobre las cestas de Navidad, advirtiendo que no todos los trabajadores tienen derecho a recibir una alrededor de estas mismas fechas.

¨Si nunca has recibido una cesta de Navidad, siento darte una mala noticia: nunca vas a tener una cesta de Navidad¨, comenzaba señalado el abogado jurista para continuar añadiendo un matiz bastante relevante al respecto.

¨Si es algo que tu empresa ha ido haciendo todos los años, en cambio, no puede llegar un año de golpe y porrazo y decidir que esta vez no va a dar cestas de Navidad¨, señalaba Juanma Lorente como excepción en ciertos casos concretos.

De esta manera y según las propias palabras del abogado, en este último caso estaríamos hablando de un derecho adquirido de los trabajadores que la empresa no podría revocar a la primera de cambio.

En este mismo sentido, las cestas de Navidad serían consideradas como pago en especie, lo cual haría obligatorio incluir el precio de las mismas en la cotización de la nómina que recibas ese mismo mes.

Por tanto, las conclusiones a las que llegaba Lorente son claras: si nunca has recibido una cesta de Navidad, no tienes derecho a pedirlas, pero la cosa cambia en caso de que tu empresa te haya regalado una todos los años durante mucho tiempo.