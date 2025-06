Si tienes esta colonia en casa, cuidado: Sanidad ha ordenado su retirada

¿Has comprado recientemente un perfume? Pues atención, porque la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha publicado una advertencia que puede afectarte: este organismo dependiente del Ministerio de Sanidad ha detectado niveles superiores a los permitidos de un alérgeno en una colonia muy popular comercializada en nuestro país.

La colonia en concreto es Stradivarius Nº 129 Fleur Saline Eau de Parfum, un perfume que se ha visto afectado en tres de sus lotes después de que el organismo haya detectado una concentración de limoneno alarmante, que además no aparece reflejada en su etiquetado.

¿Qué es el limoneno? Se trata de un compuesto químico natural que se encuentra en la cáscara de los cítricos, muy empleado en la industria de la cosmética debido a sus propiedades aromáticas.

El problema es que, tal y cómo explica la AEMPS, este exceso de limoneno puede suponer un "riesgo grave para la salud de personas sensibilizadas".

Mientras que la normativa establece que este ingrediente (y otros similares) deben mantenerse por debajo del 0,001% de concentración en productos sin aclarados como colonias, en este perfume la concentración era superior.

¿Cuáles son los lotes de perfume afectados por esta retirada?

No todos los envases son afectados por la retirada: la AEMPS explica que la medida afecta a los lotes 41741 y 42181 del formato de 30 mililitros y al lote 42271 del formato de 100 ml: "el número del lote de producto figura en el envase", explican desde el organismo.

Si tienes uno de estos perfumes en casa, la recomendación no puede ser más clara: "no la utilices" y reclama en la tienda o establecimiento en la que hayas adquirido la colonia. Y si ya has sufrido algún tipo de reacción adversa, notifícalo en el portal NotificaCS.