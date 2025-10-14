¿Tienes coche? En 2026 necesitarás esta baliza obligatoriamente y ya lo dijo la DGT

La Dirección General de Tráfico (DGT) ya lo avisó en su momento: desde el 1 de enero de 2026, será obligatorio que todos los vehículos incorporen una baliza V16 con geolocalización, un dispositivo que tiene como objetivo mejorar la seguridad en carretera en caso de accidente.

La baliza V16 sustituirá de forma definitiva a los triángulos de emergencia y su fin es reducir el riesgo de atropellos en carretera y mejorar la respuesta en caso de averías o accidentes.

¿No sabes cómo funciona? La citada baliza se coloca en el techo del vehículo sin necesidad de abandonar el coche y emite una luz intermitente visible a más de un kilómetro, incluso en condiciones meteorológicas adversas.

La principal novedad es su capacidad para enviar la ubicación del vehículo en tiempo real a los servidores de la DGT, gracias a una conexión directa mediante red NB-IoT. Este sistema no precisa de conexión móvil ni intervención del conductor.

Eso sí, para ser una baliza válida, debe estar homologada según la normativa vigente (como la IDIADA PC25060196) y contar con eSIM integrada con datos activos al menos hasta 2038, garantizando su funcionalidad si cuotas ni suscripciones adicionales.

En estos momentos, las balizas V16 se pueden comprar por un precio que ronda los 25 o 30 euros, muy por debajo de su coste inicial, que superaba los 50 o 60 euros con facilidad.

Muchos de estos modelos ya se encuentran disponibles en tiendas físicas y plataformas online, e incluso en establecimientos como Correos. Sin embargo, es importante asegurarse de que se encuentran certificados para cumplir con la normativa futura, sin caer en tramas de fabricantes que no tienen en cuenta el proceso de homologación.