¿La tienes en casa? Una moneda de 2 euros por la que piden casi 9.000

El mundo de la numismática vuelve a poner el foco en una moneda que, a simple vista, parece una pieza común de dos euros, pero que en el mercado de coleccionismo alcanza cifras sorprendentes. Se trata de una moneda de uso circulante emitida por Lituania, por la que algunos vendedores llegan a pedir hasta 8.700 euros.

Lituania adoptó el euro en 2015, convirtiéndose en el decimonoveno país de la Unión Europea en abandonar su antigua moneda nacional, litas. Desde entonces, sus monedas de euro comparten un diseño único en la cara nacional: el escudo del país, conocido como Vytis, un caballero armado a caballo que simboliza la historia y la identidad lituanas.

La moneda de 2 euros lituana es bimetálica, con un peso de 8,5 gramos y un diámetro de 25,74 milímetros, características comunes a todas las piezas de ese valor en la zona euro. En el anillo exterior figuran las doce estrellas de la Unión Europea, mientras que en el núcleo central aparece el escudo, acompañado del nombre del país y la marca de la ceca.

En 2015 se acuñaron millones de monedas destinadas a la circulación ordinaria, además de series especiales para coleccionistas en calidad brillante sin circular y proof.

Por todo ello, en condiciones normales, esta moneda no es especialmente rara y puede encontrarse dentro de sets numismáticos a precios muy asequibles.

Sin embargo, el elevado valor que alcanza en algunos portales de compraventa se debe a supuestos errores de acuñación detectados en determinadas piezas emitidas años después. Fallos en el diseño, el canto o la alineación convierten estas monedas en ejemplares muy codiciados por los coleccionistas más especializados.

Como ocurre habitualmente en numismática, no es la antigüedad lo que dispara el precio, sino la rareza y el estado de conservación. Una diferencia mínima puede transformar una moneda corriente en una auténtica joya de miles de euros.