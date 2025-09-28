¿Tienes este billete en casa? Podrías venderlo por miles de euros

A lo largo de la historia, los españoles han llevado en sus carteras numerosos billetes de pesetas. Desde la aparición del primero en 1874 hasta el último, emitido en 1979, se lanzaron un total de 159 emisiones diferentes. Estos billetes abarcaron valores muy variados, desde los 50 céntimos de peseta hasta los 10.000 pesetas.

No fue hasta 2021 cuando los españoles perdieron la posibilidad de cambiar sus pesetas por euros. Sin embargo, muchos todavía conservan estos billetes en casa, ya sea como recuerdo, por su valor como objeto de colección o simplemente porque se les ha quedado olvidados.

Durante los últimos años de la peseta, los billetes más comunes fueron, sin duda, los de 100, 200, 500 y 1.000 pesetas. También se emitieron de mayor denominación, como los de 2.000, 5.000 e incluso 10.000 pesetas. A continuación, te contamos cuáles de estos billetes son los que actualmente tienen mayor valor.

¿Qué dispara el precio de un billete?

Existen varios factores que pueden hacer que un billete aumente su valor. Por ejemplo, que haya dejado de circular. También influye de manera significativa su diseño y las firmas que aparecen impresas en él. A esto se suman otras circunstancias, como que forme parte de tiradas especiales o que presente algún defecto.

Por supuesto, el paso del tiempo también juega un papel importante. Estos son algunos de los billetes de 1.000 pesetas que destacan por una o varias de estas características.

Entre los últimos billetes de 1.000 pesetas que circularon en España, hay dos que permanecen especialmente en la memoria de los españoles. Uno de ellos, de 1971, mostraba la imagen de Echegaray y era de color verde.

En el mismo tono verde se encontraba también el billete de 1.000 pesetas con la imagen de Benito Pérez Galdós, emitido en 1979. Recientemente, un ejemplar de este billete se subastó en la sala Aureo & Calicó, con un precio de salida de 90 euros y vendiéndose finalmente por 130 euros.

Su valor aumentó porque presentaba un “error por impresión calcográfica totalmente incompleta en el reverso”, lo que hace que este billete sea considerado realmente “raro”. ¿Por qué un billete de 1.000 pesetas puede alcanzar cifras de miles de euros?

El protagonista en este caso es un ejemplar de 1915, cuyo precio de salida en subasta fue de 6.000 euros, pero que finalmente se vendió por 15.000 euros.

Se trata de un lote formado por dos pruebas del anverso en color negro, consideradas por Aureo & Calicó como “extraordinariamente raras, posiblemente únicas conocidas”. La historia detrás de estos billetes se remonta al 23 de mayo de 1915, cuando los Reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia visitaron el edificio del Banco de España.

Para conmemorar la ocasión, se encargó un retrato al pintor costumbrista Asterio Mañanós que plasmara a los monarcas, y además se acordó la emisión de esta serie de billetes especiales.