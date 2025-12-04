Si tienes entre 23 y 65 años, puedes pedir esta ayuda de hasta 1.595 euros al mes

Si estás en una situación económica apurada y sientes que necesitas una ayuda para poder salir adelante, entonces debes conocer el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación de la Seguridad Social destinada a hogares vulnerables.

El IMV, la ayuda que debes pedir si estás en vulnerabilidad económica

El IMV pretende echar una mano a aquellos que cuenten con recursos muy limitados (la Seguridad Social tiene en cuenta tanto los ingresos del solicitante como los de las personas con las que convive), aunque lógicamente existen una serie de requisitos a tener en cuenta con tal de presentar la solicitud del IMV y que esta sea posteriormente aceptada.

En primer lugar, el IMV tan solo está disponible para aquellos individuos que tengan entre 23 y 65 años actualmente. También hay jóvenes de 18 a 22 años que pueden solicitar la ayuda en casos muy excepcionales, como habiendo estado en un centro de menores.

Asimismo, dependiendo de cuánto se determine desde la Seguridad Social, la ayuda económica del IMV puede llegar a alcanzar el valor de los 1.595 euros al mes. Lógicamente, esta cifra se entrega solamente a los individuos en situaciones más precarias.

Otro requisito necesario para ser apto a obtener el IMV es haber residido de forma legal y continua en España durante al menos un año antes de llevar a cabo la solicitud. De lo contrario, esta será automáticamente rechazada por la Seguridad Social.

Pero, ¿qué constituye una situación de vulnerabilidad? Lo que se trata de uno de los principales requisitos con tal de pedir el IMV remite a que los ingresos y patrimonio del solicitante se encuentren por debajo de los umbrales establecidos por la Seguridad Social.

Similarmente, es necesario haber agotado toda prestación económica posible previo a la solicitud del IMV, y además, en caso de vivir solo, se debe acreditar una vida independiente de por lo menos 3 años antes de realizar la solicitud.

Si cumples todos los requisitos que reclama la Seguridad Social, estás en plena disposición de reclamar el Ingreso Mínimo Vital. Lógicamente, ten en cuenta que muchas personas dependen de esta ayuda, así que todo proceso relativo requerirá de tener paciencia.