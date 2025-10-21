El tiempo vuelve a sorprender en Catalunya y esta vez las temperaturas son protagonistas

Las temperaturas y el viento van a ser protagonistas en el día de hoy, martes 21 de octubre de 2025, ya que según la previsión del Meteocat, se espera un aumento de las máximas y rachas fuertes de viento en algunas zonas del territorio. Una sorpresa teniendo en cuenta el comportamiento del tiempo la semana pasada.

Aunque no van a aumentar en exceso, se espera que las temperaturas máximas lleguen a alcanzar los 28 grados centígrados en algunas zonas, superando los 25 grados en prácticamente todo el territorio. En lo que respecta a las mínimas, sólo en algunas zonas del norte descenderán por debajo de los 10 grados durante la mañana.

Veremos intervalos de nubes altas y medias que se moverán de oeste a este, lo que provocará que el cielo esté medianamente nublado durante buena parte del día. Será en las primeras horas de la mañana donde veremos la mayor concentración de nubosidad, especialmente en las zonas del Pirineo.

Con el avance del día crecerán más nubes en zonas del Pirineo y del Prepirineo, estas más compactas, acompañado de nuevos intervalos nubosos. Eso sí, no se espera lluvia de importancia en ninguna zona del territorio; parece que los chubascos esperarán hasta el jueves, donde se esperan tormentas en la zona norte.

Durante la madrugada sí que puede haber alguna lluvia débil, pero muy dispersa y de poca intensidad en las zonas del Pirineo y Prepirineo, sin descartar que pueda llegar al norte y oeste de Catalunya. Por la tarde también podríamos ver alguna pequeña precipitación en estas zonas.

El viento será flojo y variable por la mañana, al igual que por la noche, pero por la tarde habrá rachas más fuertes en zonas elevadas del prelitoral y la serralada Transversal, así que precaución en estas zonas.

Nada de lluvias, salvo pequeños chubascos de poca intensidad, y aumento de las temperaturas. Esto es lo que nos depara el día de hoy en Catalunya.