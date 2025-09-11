El tiempo vuelve a dar un vuelco en Catalunya: algunas zonas, bajo aviso por chubascos durante la Diada

Las fuertes tormentas que azotaron buena parte del territorio durante el día de ayer, con varias alertas activadas por parte del Meteocat, dan lugar a un día bastante diferente en Catalunya para hoy, miércoles 10 de septiembre de 2025.

El día ha arrancado con cielos bastante cubiertos en el este y parte de la Catalunya central, pero en el resto de zonas predominará el cielo despejado. Las nubes se irán despejando excepto en el Pirineo y nordeste, donde aparecerán los nubarrones en zonas de montaña.

Lluvias durante la tarde

Aunque de menor intensidad que las vistas en el día de ayer, se esperan chubascos y tormentas durante la tarde, especialmente en el nordeste, más dispersos en el Pirineo y Prepirineo. Vic, Girona, Ripoll y Figueres serán las zonas más afectadas.

Estas lluvias pasarán de intensidad débil a moderada y tendrán la posibilidad de traer tormentas eléctricas y algo de granizo. En cuanto a la acumulación se espera que sea más bien escasa y no habrá tantos problemas como ayer.

Las temperaturas mínimas van a volver a descender, mientras que las máximas van a subir en el litoral y prelitoral central y sur, con tendencia a la baja en el nordeste. Se alcanzarán los 30 grados en Barcelona, Tarragona y otras zonas de la costa, pero no se superarán.

Se espera que la visibilidad sea buena salvo en las zonas donde se esperan lluvias, con nieblas matinales en valles del interior. El viento será flojo y variable en el interior, con brisas moderadas en la costa. Aquí hay que tener más ojo durante la tarde.

En sur y oeste del Ponent, junto a la mitad sur, sí se esperan rachas intensas de viento, y habrá algún golpe fuerte en el norte del Empordà durante la mañana y hasta el mediodía. Especial cuidado en estas zonas con el viento.

Un día marcado por los cambios, las lluvias en algunos lugares y el viento, con bajada de temperaturas y una tendencia que se va a mantener en los próximos días, aunque con la lluvia como factor sorpresa.