El tiempo vuelve a cambiar: cuidado con las tormentas y el viento en Catalunya

Han sido días (y semanas) muy cambiantes con respecto al tiempo y hoy, viernes 29 de agosto de 2025, volveremos a tener un cambio en Catalunya tras haber sufrido la ola de calor y las alertas por el temporal en los últimos días. Nos enfrentamos a la nueva normalidad de los próximos días.

Chubascos y viento

El día comenzará, en general, muy soleado salvo en el litoral norte, aunque el cielo se irá cubriendo a partir del mediodía. Por la tarde aumentará la nubosidad en el Pirineo y el extremo nordeste, donde, precisamente, habrá que estar muy atentos al cielo.

Será en el Pirineo y extremo nordeste donde las tormentas sorprenderán a partir de la tarde, así que se esperan precipitaciones en las zonas de Vielha, la Seu d'Urgell, Girona y toda la parte norte del territorio. Estos chuibascos serán débiles o puntualmente moderados.

Por la noche y en la madrugada las precipitaciones sí que pueden ser fuertes en la costa, aunque con poca acumulación y posibilidad de tormenta local. La lluvia no será tan protagonista el sábado, pero el domingo también se esperan precipitaciones en varias zonas.

En cuanto a las temperaturas, las máximas van a ser un poco más bajas que en días anteriores a excepción de la zona nordeste, donde van a subir ligeramente. La visibilidad será buena en todo el territorio aunque habrá que tener un ojo especial durante los chubascos, además de la niebla matinal en las depresiones del este.

El viento también se va a convertir en protagonista, ya que soplará del norte al extremo norte, aunque se irá debilitando a lo largo de la mañana. En las zonas costeras se espera alguna racha fuerte, que irá descendiendo y desapareciendo para el final del día.

Días más o menos calurosos donde se esperan chubascos sorpresa en algunas zonas y rachas fuertes de viento, un temporal que va a mantenerse de esta forma durante los próximos días en Catalunya.