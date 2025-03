El tiempo en Semana Santa: la AEMET lanza una advertencia para el mes de abril

Después de las semanas que ha atravesado la península donde muchas de sus regiones se han visto sometidas a fuertes lluvias y precipitaciones, parece que el clima nos está dando un respiro.

Nos encontramos atravesando un fin de semana mayormente soleado en gran parte de las áreas del país, pero... ¿esto es algo que se mantendrá con el paso de las semanas?

Lo cierto es que la AEMET ha emitido una nueva predicción meteorológica que arroja algo de luz sobre cómo nos tratará el clima durante las primeras semanas de abril.

Comenzando con la idea de que desde aquí hasta el 6 de abril se espera que vuelvan las precipitaciones, sobre todo, en el centro y sur de España, por lo que habrá que aprovechar los pocos rayos de luz que haya durante la segunda mitad de la semana.

Por otro lado, del 7 al 13 de abril se espera que las lluvias vayan remitiendo en la mayor parte de la península, por no hablar de que las temperaturas subirán con respecto a las que hay en estos momentos.

No obstante y con respecto a la semana del 13 al 20 de abril, la AEMET no lo tiene nada claro, dado que sus predicciones son más bien preliminares y los datos que hay actualmente no son suficientes como para dar nada por sentado todavía.

No obstante, existe la creencia generalizada dentro del sector de agencias meteorológicas de que las lluvias podrían volver en Semana Santa, por lo que habrá que estar atentos a los próximos informes que salgan a la luz.