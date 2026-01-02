Tiempo revuelto en Catalunya: El Meteocat confirma niebla y muchas nubes

Si tenías pensado un plan con el que hacer una pequeña excursión en el día de hoy o un desplazamiento algo largo, puede que te toque repensarlo. El motivo de ello es que, según el Meteocat, será un día de muchas nubes y niebla en Catalunya.

Las nubes y la niebla definirán la jornada de hoy en Catalunya

El organismo meteorológico de Catalunya refleja en su informe que durante la mañana, la mayor parte de la región se verá cubierta por nubes altas y medias. No obstante, eso empezará a cambiar a partir del mediodía.

Tanto es así que la presencia de nubes disminuirá gradualmente del sur al norte de Catalunya. Por otro lado, el Meteocat también avisa de que al final del día el volumen de nubes volverá a incrementar de manera generalizada.

Más allá de las nubes, la niebla también será un elemento definitorio del clima de hoy en Catalunya, aunque con afectación localizada. En concreto, se especifica que hasta media mañana habrá especial presencia de nubes bajas y niebla en Poniente, depresión Central y valles del Prepirineo.

El Meteocat también alerta de la posible presencia de niebla engelante. Es decir, niebla a temperaturas tan bajas cuya presencia podría derivar en finas capas de hielo. Algo a tener en cuenta sobre todo para aquellos que se desplacen por puntos de interior.

Por otro lado, el Meteocat no descarta posibles precipitaciones débiles al final del día, concentradas mayormente en el Pirineo occidental. De igual forma, se indica que la cota de nieve se moverá en torno a los 1.800 metros.

A pesar del clima que se espera, el Meteocat apunta que anticipan para hoy un incremento generalizado de las temperaturas máximas. Eso sí, no será un crecimiento sostenido para con los próximos días.

En última instancia, el organismo meteorológico señala que habrá rachas fuertes de viento en cotas altas del Pirineo. Con todo esto, es obvio que la jornada de hoy de Catalunya será poco recomendable en cuanto a planes exteriores. Y tú, ¿tenías algo planeado para estas fechas?