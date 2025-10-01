Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

TIEMPO

El tiempo se rebela en algunas zonas de Catalunya: nieblas densas, lluvias sorpresa...

El tiempo continúa sin asentarse y volvemos a tener otra jornada inesperada en Catalunya.

Niebla en Barcelona

Niebla en Barcelona

Álex Pareja

Álex Pareja

Tras las lluvias sopresa en algunas zonas del territorio de ayer, hoy, día 1 de octubre de 2025, el mes se estrena en Catalunya con algunos chubascos sorpresa y niebla densa en ciertos puntos del territorio. Algo que parece que va a continuar a lo largo de los próximos días.

Niebla por la mañana y lluvia por la tarde

La jornada ha comenzado con muchas nubes bajas, especialmente en el litoral central, en zonas del este y en el norte de la depresión Central. Será en estas zonas donde habrá bancos de niebla que se espera que reduzcan la visibilidad, así que precaución especial si es tu caso.

Será a partir del mediodía cuando crecerén las nubes en el este de Catalunya y en áreas de montaña, dejando la posibilidad de lluvias, sobre todo en las zonas de Selva, Vallès Oriental, Moianès, Osona y Ripollès. En general, eso sí, estas precipitaciones no serán muy abundantes.

Al final del día también podría caer algún chubasco sorpresa en el litoral central, pero serán los únicos territorios donde existe cierto peligro de lluvia, ya que el resto de zonas va a estar dominado por un tiempo mucho más despejado y soleado en su mayor parte.

En lo que respecta a las temperaturas, vamos a tener un aumento de las máximas en la vertiente sur del Pirineo Occidental, pero todo se mantendrá bastante estable. Pocas zonas superarán los 25 grados de máxima y lo mismo con la mínima en 10 grados.

El viento soplará variable y flojo al principio del día en algunas zonas, pero durante la jornada vamos a tener viento del sur, con rachas moderadas en el litoral. Por la tarde también soplará en el sur de Catalunya.

Noticias relacionadas y más

Así que especial atención en las zonas antes comentadas, sobre todo en lo que respecta a la niebla densa que reducirá la visibilidad y a las posibles lluvias que harían su aparición por la tarde.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Pedro Sánchez se equivoca al felicitar a Marc Márquez por el campeonato de MotoGP: tuvo que borrar el tuit
  2. Luis Zahera se mete en un lío y pide perdón a toda la audiencia de 'El Hormiguero': 'Me puse nervioso
  3. La periodista Mariló Montero (60 años) revela su ejercicio favorito para mantenerse activa: 'Le dedico tres cuartos de hora
  4. Cambio de hora en España 2025: cuándo atrasar el reloj para entrar en el horario de invierno
  5. Roncero confiesa cómo vivió el cara a cara con Cristóbal Soria: 'No sé cómo hubiera acabado
  6. Lío en 'Operación Triunfo' por la opinión de un concursante sobre las lenguas cooficiales: '¿Qué hacemos?
  7. Broncano revela lo que siempre ocurre con el Real Madrid: 'Mientras tanto, hay que disfrutar
  8. Patrice Evra, 44 años, sobre lo que dijo Ferguson tras ver llorar a Nani en Anfield: 'Espero que tu pierna esté jodidamente rota

Imágenes aéreas de Ibiza tras las graves inundaciones

Imágenes aéreas de Ibiza tras las graves inundaciones

Hamás debate su respuesta al plan de Trump, mientras el Ejército israelí completa el cerco de Ciudad de Gaza

Hamás debate su respuesta al plan de Trump, mientras el Ejército israelí completa el cerco de Ciudad de Gaza

Seis claves para entender el cierre de Gobierno en EEUU: despidos y problemas para viajeros

Seis claves para entender el cierre de Gobierno en EEUU: despidos y problemas para viajeros

Begoña Gómez intenta evitar el jurado alegando que no hay un estatuto del cónyuge del presidente del Gobierno

Begoña Gómez intenta evitar el jurado alegando que no hay un estatuto del cónyuge del presidente del Gobierno

La ministra Robles defiende en Barcelona el aumento del gasto militar

La ministra Robles defiende en Barcelona el aumento del gasto militar

Alarma en la Oktoberfest de Múnich tras una explosión en una vivienda con un muerto y una 'amenaza de bomba' verificada

Alarma en la Oktoberfest de Múnich tras una explosión en una vivienda con un muerto y una 'amenaza de bomba' verificada

La UE, más cerca de utilizar activos rusos congelados para financiar el apoyo a Ucrania

La UE, más cerca de utilizar activos rusos congelados para financiar el apoyo a Ucrania

¿Por dónde va la Flotilla a Gaza? Los barcos humanitarios encaran su tramo final hacia la Franja

¿Por dónde va la Flotilla a Gaza? Los barcos humanitarios encaran su tramo final hacia la Franja