TIEMPO
El tiempo se rebela en algunas zonas de Catalunya: nieblas densas, lluvias sorpresa...
El tiempo continúa sin asentarse y volvemos a tener otra jornada inesperada en Catalunya.
Tras las lluvias sopresa en algunas zonas del territorio de ayer, hoy, día 1 de octubre de 2025, el mes se estrena en Catalunya con algunos chubascos sorpresa y niebla densa en ciertos puntos del territorio. Algo que parece que va a continuar a lo largo de los próximos días.
Niebla por la mañana y lluvia por la tarde
La jornada ha comenzado con muchas nubes bajas, especialmente en el litoral central, en zonas del este y en el norte de la depresión Central. Será en estas zonas donde habrá bancos de niebla que se espera que reduzcan la visibilidad, así que precaución especial si es tu caso.
Será a partir del mediodía cuando crecerén las nubes en el este de Catalunya y en áreas de montaña, dejando la posibilidad de lluvias, sobre todo en las zonas de Selva, Vallès Oriental, Moianès, Osona y Ripollès. En general, eso sí, estas precipitaciones no serán muy abundantes.
Al final del día también podría caer algún chubasco sorpresa en el litoral central, pero serán los únicos territorios donde existe cierto peligro de lluvia, ya que el resto de zonas va a estar dominado por un tiempo mucho más despejado y soleado en su mayor parte.
En lo que respecta a las temperaturas, vamos a tener un aumento de las máximas en la vertiente sur del Pirineo Occidental, pero todo se mantendrá bastante estable. Pocas zonas superarán los 25 grados de máxima y lo mismo con la mínima en 10 grados.
El viento soplará variable y flojo al principio del día en algunas zonas, pero durante la jornada vamos a tener viento del sur, con rachas moderadas en el litoral. Por la tarde también soplará en el sur de Catalunya.
Así que especial atención en las zonas antes comentadas, sobre todo en lo que respecta a la niebla densa que reducirá la visibilidad y a las posibles lluvias que harían su aparición por la tarde.
