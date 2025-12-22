El tiempo en Navidad y Sant Esteve: aviso de lluvias y cambio de temperaturas

Diciembre está siendo un mes bastante frío, especialmente las dos últimas semanas antes de dar la bienvenida al fin de año. Y Catalunya vive este 22 de diciembre una jornada más marcada por el frío intenso, el viento y el oleaje. Quizás no están previstas lluvias importantes, pero este golpe gélido ya se nota en nuestras calles.

Las temperaturas de este lunes en Catalunya han marcado un inicio claro de la estación invernal, dejando atrás la suavidad de semanas anteriores y situando el ambiente plenamente acorde con las fechas. La nevada más destacada se ha producido en el Pirineo, donde en las cotas más altas se han acumulado más de medio metro de nieve. Estas precipitaciones no solo han afectado a la alta montaña, sino que también han alcanzado numerosos valles, transformando el paisaje y reforzando las reservas de nieve de cara a la temporada de invierno.

Seguirá la inestabilidad

La situación meteorológica seguirá siendo inestable durante las próximas horas. Se espera una nueva tanda de lluvias que volverán a ser en forma de nieve en el Pirineo y en áreas de montaña del interior, a partir de unos 1.000 metros de altitud aproximadamente.

Las comarcas de Girona y Barcelona serán nuevamente las más afectadas por estas precipitaciones. En el resto del territorio predominarán los cielos nubosos, con algunas nevadas más débiles e intermitentes en el Pirineo. El viento seguirá presente, especialmente en los extremos norte y sur del país.

De cara al miércoles se prevé una breve mejora del tiempo, con más tranquilidad y momentos de sol. Sin embargo, esta tregua será corta, ya que durante la noche de Navidad la llegada de aire muy frío en altura, combinado con la humedad del Mediterráneo, volverá a activar las precipitaciones.

Unas fiestas... con abrigo

El jueves y el viernes se perfilan como dos jornadas muy movidas, con lluvias generalizadas y nuevas nevadas importantes en el Pirineo. En otras zonas del interior podrían producirse nevadas puntuales, aunque con menor impacto y alcance.

Todo apunta a que este año viviremos una Navidad y un San Esteban marcados por el frío, la lluvia y la nieve, un escenario meteorológico que no se veía con tanta intensidad desde hace tiempo. Un comienzo de invierno contundente que seguirá dando que hablar en los próximos días.