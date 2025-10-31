TIEMPO
El tiempo inestable se convierte en protagonista en Catalunya: el Meteocat anuncia qué pasará este fin de semana
Tras varios días de cambios y situaciones variables, parece que el fin de semana va a comenzar con tranquilidad.
Después de unos días con cambios meteorológicos y temperaturas variables, el tiempo en Catalunya ofrece una jornada de calma con cielos mayormente despejados. No obstante, esta tranquilidad no se prolongará demasiado, ya que mañana se anticipan condiciones diferentes.
Viernes tranquilo en Catalunya
Hoy, viernes 31 de octubre de 2025, el cielo estará sereno y poco nuboso, con algunas nubes altas y medias que serán más visibles durante la tarde en la zona occidental. Por la mañana, se podrán observar estratos bajos en valles y fondalades del interior, así como en el extremo noreste, que en algunos puntos podrían persistir hasta media mañana.
No se prevén precipitaciones en ningún punto del territorio, así que podemos guardar los paraguas tranquilamente a pesar de los cambios bruscos que hemos tenido durante estos días. En principio, el fin de semana también se presentará tranquilo en este sentido.
Las temperaturas máximas subirán ligeramente, alcanzando entre 20 y 24 ºC, con un aumento destacado especialmente en Ponente y el Altiplano Central. La visibilidad será buena o excelente, aunque es posible la presencia de bancos de niebla matutina en valles y zonas interiores.
El viento será en general débil, predominando el componente sur con rachas moderadas e incluso fuertes en el litoral norte durante el mediodía. A primeras horas y al anochecer, el viento será variable y débil.
Por lo tanto, hoy podemos disfrutar de un día con cielos despejados en gran parte del territorio y un ligero aumento de las temperaturas. Sin embargo, la estabilidad no durará mucho y se recomienda estar atentos a los próximos cambios en el tiempo.
Este escenario es una pequeña pausa en un periodo con condiciones variables y temperaturas que no paran de fluctuar, pero que nos va a dejar con un inicio de fin de semana muy tranquilo.
