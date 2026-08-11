¿Qué tiempo hará mañana en Barcelona para el eclipse?

Todo aficionado a la astronomía espera poder ver sin problemas el eclipse que se producirá mañana, 12 de agosto, y seguramente tiene su lugar elegido para poder ver el 100% del fenómeno con toda su esplendor en algún punto de la franja de totalidad.

Por desgracia, Barcelona se quedará fuera de este rango, pero otras personas con la curiosidad por todo lo alto tras tanta información durante los últimos días desearán ver igualmente lo que ocurra cuando la luna llegue al punto culmen y le pegue un buen mordisco al Sol a partir de las 20:30 horas (aunque empezará sobre las 19:30 horas).

Un joven se coloca unas gafas para disfrutar de un eclipse de sol total, en una fotografía de archivo. / EFE/TANNEN MAURY

La nubosidad podría ser la mayor amenaza para disfrutar del eclipse, aunque sea de manera parcial -se espera que el astro quede cubierto en un 99,7% de su totalidad-, sin embargo, la previsión apunta a que los cielos estarán despejados y la ciudadanía podrá subir a los tejados a verlo con tranquilidad.

El motivo es una dorsal anticiclónica que conllevará altas presiones y la ausencia de aire frío en capas medias que ayudarán a que no se formen nubes importantes durante todo el día en la costa central catalana.

Esta será la disposición del Sol a la hora del eclipse en Barcelona. / Shadowmap

Pese a ello, no se descartan algunas nubes en altura que podrían llegar a afectar a la visibilidad del eclipse dada la inclinación en el momento clave, aunque en ningún caso deberían evitar que se pueda ver con comodidad.

En cambio, en el Pirineo se espera una situación claramente distinta, con mayor presencia de nubosidad y con posibilidad de que descargue piedra en determinados puntos del territorio, mientras que en el sur las nubes bajas podrían hacer acto de presencia a partir de la tarde.

Las nubes no serán un problema para ver el eclipse desde Barcelona. / ·

En cuanto a la temperatura, seguirá la tendencia de este mes de agosto con un calor y bochorno marcados que dejaran temperaturas de entre 29º C y 31º C, aunque esta será una máxima por todo el país. El Servei Meteorològic de Catalunya tiene previsto activar un aviso por calor durante todo el día en la zona más occidental de Catalunya.

Este será uno de los mejores enclaves para poder ver el evento astronómico con temperaturas de hasta 37º C unas horas antes de que empiece, aunque con temperatura similar a la de la capital catalana durante el eclipse.