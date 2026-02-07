Qué tiempo hará en Carnaval 2026: Jorge Rey da un atisbo de esperanza a las rúas

Después de varias semanas con una borrasca tras otra sobre la península, parece que el tiempo dará un respiro de cara al festivo de Carnaval. Así lo apunta el joven meteorólogo, Jorge Rey, famoso por predecir algunos fenómenos meteorológicos durante los últimos años gracias a su método tradicional de las cabañuelas.

La semana que estamos a punto de abandonar ha vuelto a estar pasada por agua en la mayor parte de España, dejando imágenes espectaculares en algunas zonas de Andalucía donde la AEMET también había emitido varias alarmas naranjas por la intensidad de los chubascos y la acumulación de agua.

Sin embargo, el tiempo en el próximo festivo, uno de los pocos que hay durante la primera mitad del año, podría permitir actividades al aire libre.

El tiempo para Carnaval 2026

El experto ya avisa que después de estos últimos días de lluvias y mal tiempo, la situación tenderá a mejorar en las jornadas venideras: "En especial para 9 y 10 cuando desaparecerá la inestabilidad y humedad retenida en el Cantábrico", puntualiza.

No obstante, en la zona del Levante puede alargarse algo más la inestabilidad por culpa de la presencia de un anticiclón en las islas británicas que empujará los núcleos tormentosos en dirección España, sobre el 12 o 13 de febrero.

La cosa debería cambiar a partir del día 17 cuando "irá mejorando el ambiente con temperaturas templadillas", sin descartar todavía algún chubasco más los días posteriores debido a los frentes que podrían llegar y que afectarían al extremo norte peninsular.

La rúa de Carnaval de Lloret en Catalunya. / Archivo Lloret de Mar

Pero por lo general, se espera que los cielos permitan las rúas típicas de Carnaval en muchas localidades españolas y se pueda disfrutar de la fiesta sin tener que estar demasiado pendientes del cielo, algo inusual en los últimos meses en todo el país.

Si bien es cierto todo esto, también lo es que solamente se trata de una tregua, ya que "hacia el 23 y 24 habrá un segundo frente que llegue con algo de mal tiempo también a puntos del centro y dejando algo de frío".

Por lo tanto, habrá que volver a agarrar el paraguas y el chubasquero, además del abrigo, porqué al invierno todavía le quedará prácticamente un mes de vigencia y no tiene intención de abandonarnos prematuramente.