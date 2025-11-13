Poco tiempo, grandes resultados: el consejo del experto que rompe mitos del gimnasio

Si te preguntamos cuál es tu mayor enemigo a la hora de hacer ejercicio físico, probablemente respondas que la falta de tiempo, y más en los tiempos que corren, con muchas horas de transporte público perdido hacia tu lugar de trabajo y todo tipo de responsabilidades familiares.

Y precisamente de esto habla Felipe Isidro, catedrático de Educación Física y responsable de actividad física en PronoKal Group: su consejo no puede ser más directo y práctico: "si tienes poco tiempo para entrenar, entrena solo piernas, porque representan entre el 65% y el 68% de toda la masa muscular".

Felipe Isidro ha hablado en una entrevista con el doctor Borja Bandera y en ella ha admitido que cuando hay prisa, es prioritario centrarnos en la eficiencia por encima de la cantidad: "las piernas son el grupo muscular más importante. Trabajarlas provoca un impacto sistémico enorme, mejora la circulación, el metabolismo y la fuerza funcional para cosas tan básicas como levantarse de una silla o subir escaleras".

El experto insiste en que no se trata de entrenar más, sino de entrenar mejor. "El ejercicio funciona como un fármaco: hay una dosis ineficaz, una dosis mínima eficaz y una sobredosis", explica.

Por eso, cada persona necesita una rutina ajustada a su contexto (tiempo, material, motivación y objetivos), diseñada para que sea sostenible en el tiempo.

¿Y cuánto tiempo basta para notar resultados? Isidro lo tiene claro: "programas de 10 o 20 minutos son mucho más eficaces que programas de cero minutos". Lo importante, dice, es la frecuencia. Propone empezar con dos días por semana e ir aumentando poco a poco.

Además, desmonta otro mito: el de que entrenar debe ser agotador. "Para que el ejercicio funcione, tiene que ser efectivo, pero no fatigante", advierte. Al final, el gran reto no es entrenar fuerte, sino conseguir hacerlo de forma constante. Y ahí está el verdadero secreto: convertir el movimiento en un hábito, no en una obligación.