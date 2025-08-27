¿Cuánto tiempo debe pasear tu perro al día? Este es el tiempo exacto que debe durar el paseo de tu perro

Tener un perro implica una gran responsabilidad, y una de las más importantes es garantizar su bienestar físico y mental a través de paseos adecuados. Muchos propietarios sacan a sus mascotas al parque para que hagan sus necesidades, pero la pregunta es ¿es suficiente ese tiempo? ¿Cuánto debe durar un paseo? ¿El perro debe pasear todos los días? En este artículo te vamos a contar no sólo cuál debe ser la frecuencia, sino también la duración ideal de dichos paseos.

Lo primero que debes saber es que los paseos no deben limitarse a satisfacer las necesidades fisiológicas de tu perro. Un paseo debe consistir en momentos de interacción, juego y estimulación sensorial. En cuanto a la frecuencia y la duración de los paseos, estos deben adaptarse a la edad, raza, tamaño y nivel de energía de tu mascota.

Frecuencia y duración del paseo

Aunque la regla general recomienda al menos tres paseos diarios, la realidad es que la disponibilidad horaria de cada propietario influye. Para establecer un mínimo, debemos enfocarnos en prevenir problemas relacionados con la retención de orina y heces.

Dos paseos diarios: si solo son posibles dos paseos, deben tener una duración considerable, al menos 30 minutos cada uno, para permitir que el perro se ejercite, explore y socialice. Los fines de semana se pueden complementar con paseos más largos en entornos naturales.

Soluciones alternativas: Si las tres salidas diarias son imposibles, hay soluciones alternativas. Puedes contratar a un paseador profesional, acordar con vecinos o amigos o buscar grupos de intercambio de cuidados de mascotas.

Elección de la raza: no todas las razas tienen las mismas necesidades energéticas. Un perro de caza necesitará mucha más actividad que un perro de compañía de menor tamaño. Incluso los perros pequeños necesitan paseos regulares.

El tamaño no lo es todo: el tamaño del perro no es el único factor a considerar. Un perro pequeño puede ser tan enérgico como uno grande, y viceversa. Evalúa el nivel de actividad de tu perro y adapta los paseos a sus necesidades.

Tener jardín no es suficiente: un jardín proporciona espacio, pero no sustituye los paseos. Los perros necesitan el contacto con el exterior, la exploración, la socialización y el vínculo con su dueño.

Cachorros: necesitan más paseos (6-7) y más cortos (10 minutos), pero es importante sacarlo cuanto antes tras terminar su vacunación, siempre evitando zonas con muchos animales. Esto facilita la socialización y el aprendizaje de hábitos de higiene.

Perros adultos: necesitan 3-4 paseos diarios, con una duración de 45-90 minutos, según su tamaño y nivel de energía.

Perros ancianos: los perros mayores necesitan paseos adaptados a su ritmo, evitando el calor excesivo y el frío intenso. La duración debe ajustarse a su capacidad física. Los paseos deben ser regulares para mantener su salud física y mental.

Duración recomendada según tamaño

Para facilitar la planificación, la duración mínima recomendada en minutos se puede considerar así:

Tamaño gigante: 80 minutos diarios.

Tamaño grande: 120 minutos diarios.

120 minutos diarios. Tamaño mediano y pequeño: 45-60 minutos diarios.

Estos consejos son sólo recomendaciones generales. Debes estar pendiente de cualquier signo de cansancio, falta de apetito o cambios en el comportamiento del animal para poder adaptar la rutina de paseo a sus necesidades. En caso de duda, siempre es mejor consultar con un veterinario.