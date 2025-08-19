Suscripción

El tiempo da un vuelco inesperado: el Meteocat alerta de lluvia y viento muy fuerte en estas zonas

Con la finalización de la ola de calor llegan las tormentas, el granizo, el viento y las alertas en Catalunya.

Nubes y lluvia sobre Barcelona

Nubes y lluvia sobre Barcelona / RRICARD CUGAT

Álex Pareja

Sabíamos que la ola de calor que hemos sufrido en las últimas semanas llegaba a su fin, pero no esperábamos que lo hiciera con alertas por la intensidad de la lluvia en algunas zonas de Catalunya, junto a rachas de viento muy fuerte en algunas localidades del territorio.

Hoy, 19 de agosto de 2025, el Meteocat ha dado avisos por la intensidad de la lluvia durante la mañana en Tortosa, Tarragona y Barcelona, mientras que por la tarde los avisos se trasladan a Lleida, Igualada, Manresa, La Seu d'Urgell y Vielha, por lo que habrá que tener un especial cuidado en estas zonas.

Las lluvias serán generalizadas en todo el territorio, pero en estas zonas serán lluvias con tormenta, acompañadas localmente de granizo o piedra. En el litoral la probabilidad de que lleguen estas lluvias es baja, pero no imposible, así que toca echar un vistazo al cielo durante todo el día.

Las temperaturas, excepto en el litoral, también serán un poco más bajas, confirmando que la ola de calor está abandonando el territorio. Las máximas también están en descenso e incluso encontramos bajadas importantes en algunas zonas concretas del territorio.

El viento será, en general, flojo a moderado, con rachas fuertes. En la Costa Brava soplará del norte por la mañana y ojo en todos los territorios, porque se esperan rachas muy intensas en los momentos en los que haya tormenta. La visibilidad será buena salvo en los momentos en que aparezcan los chubascos.

Las lluvias llegan para quedarse

Aunque todavía desconocemos la magnitud de estas tormentas y precipitaciones, parece que las lluvias han llegado para quedarse, con tormentas desde ayer en algunas zonas del territorio, lo mismo para hoy y, como mínimo, también las encontraremos de forma generalizada mañana.

Un vuelco en el tiempo que coincide con el fin de la ola de calor, aunque eso sí, en general se espera que las temperaturas sigan siendo altas, por lo que el día será caluroso.

