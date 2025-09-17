El tiempo da un vuelco inesperado en Catalunya: ¿se mantendrá toda la semana?

Tras los días marcados por las lluvias y las nubes en prácticamente todo el territorio, llega el cambio a Catalunya con el aumento de las temperaturas, sobre todo en algunas zonas del territorio. Se espera, además, que este cambio se mantenga a lo largo de los próximos días.

Cielos despejados y aumento de temperatura

Hoy en Catalunya, día 17 de septiembre de 2025, van a predominar los cielos despejados o con pocas nubes, aunque durante toda la mañana tendremos algunas nieblas y nubosidad baja en las zonas del interior, Ponent y la mitad sur del litoral y prelitoral, que se disiparán a lo largo de las horas.

Únicamente en la costa de Tarragona se van a mantener las nubes, pero de forma muy parcial, ya que las nubes van a desaparecer de un día para otro en el territorio, al igual que las lluvias. No se espera ninguna precipitación para el día de hoy en ninguna zona, y no será lo único que cambie.

El cambio en las temperaturas va a ser protagonista, ya que van a subir en la mayoría de zonas. En muchos puntos se espera, de hecho, que pueda superar los 30 grados en algunos puntos, con algunos repuntes muy marcados en los valles del Pirineo y Prepirineo.

En general, las temperaturas máximas van a superar con creces los 25 grados en todos los territorios y en varias zonas vamos a ver como los termómetros superan los 30 grados, marcando un claro contraste con lo que nos encontrábamos en días anteriores, pero más en consonancia con el calor que ha llegado al resto de la península.

Por tanto, vamos a tener un día caluroso, sin nubes y con muy buena visibilidad, salvo en algunos puntos de la costa central y sur. El viento soplará de oeste a Ponent y de sur en el litoral y prelitoral, con tramontana débil en el Empordà durante la mañana, aunque a final del día amainará.

Por tanto, dejamos los paraguas en casa y nos volvemos a enfrentar, de nuevo, a días más propios del verano, sin alcanzar picos excesivamente elevados de temperaturas en las máximas. Esto se mantendrá en los próximos días salvo cambios puntuales.