TIEMPO
El tiempo da un vuelco inesperado en Catalunya: ¿se mantendrá toda la semana?
Después de varios días de nubes y lluvias llega el cambio a Catalunya, sobre todo en algunas zonas.
Tras los días marcados por las lluvias y las nubes en prácticamente todo el territorio, llega el cambio a Catalunya con el aumento de las temperaturas, sobre todo en algunas zonas del territorio. Se espera, además, que este cambio se mantenga a lo largo de los próximos días.
Cielos despejados y aumento de temperatura
Hoy en Catalunya, día 17 de septiembre de 2025, van a predominar los cielos despejados o con pocas nubes, aunque durante toda la mañana tendremos algunas nieblas y nubosidad baja en las zonas del interior, Ponent y la mitad sur del litoral y prelitoral, que se disiparán a lo largo de las horas.
Únicamente en la costa de Tarragona se van a mantener las nubes, pero de forma muy parcial, ya que las nubes van a desaparecer de un día para otro en el territorio, al igual que las lluvias. No se espera ninguna precipitación para el día de hoy en ninguna zona, y no será lo único que cambie.
El cambio en las temperaturas va a ser protagonista, ya que van a subir en la mayoría de zonas. En muchos puntos se espera, de hecho, que pueda superar los 30 grados en algunos puntos, con algunos repuntes muy marcados en los valles del Pirineo y Prepirineo.
En general, las temperaturas máximas van a superar con creces los 25 grados en todos los territorios y en varias zonas vamos a ver como los termómetros superan los 30 grados, marcando un claro contraste con lo que nos encontrábamos en días anteriores, pero más en consonancia con el calor que ha llegado al resto de la península.
Por tanto, vamos a tener un día caluroso, sin nubes y con muy buena visibilidad, salvo en algunos puntos de la costa central y sur. El viento soplará de oeste a Ponent y de sur en el litoral y prelitoral, con tramontana débil en el Empordà durante la mañana, aunque a final del día amainará.
Por tanto, dejamos los paraguas en casa y nos volvemos a enfrentar, de nuevo, a días más propios del verano, sin alcanzar picos excesivamente elevados de temperaturas en las máximas. Esto se mantendrá en los próximos días salvo cambios puntuales.
- El nuevo capricho de Kiko Rivera tras su separación: 'Habría pagado en torno a 500.000 euros
- Última hora sobre el caso Madeleine McCann: podría haber sido secuestrada por encargo de una red de pedófilos
- Arturo Pérez-Reverte señala las 3 'instituciones' más serias de España: 'El rey, la Guardia Civil y...
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la llegada de un anticiclón: 'Poco a poco se va a ir imponiendo
- Cuánto dinero gana Duplantis cada vez que bate el récord del mundo: El premio de la World Athletics por superar su propia marca
- Un abogado expone lo qué no hay que hacer durante una baja médica: 'Puedes acabar en la calle
- Gonzalo Bernardos alerta sobre la crisis de la vivienda en España: 'Una persona que cobra 1.600 euros puede ser considerada como vulnerable
- España se planta por Israel y pone en jaque mate a la organización de Eurovisión 2026