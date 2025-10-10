El tiempo da un respiro: habrá lluvias el 10 de octubre, pero desaparecen las alertas amarillas

Después de un buen puñado de jornadas pasadas por agua, parece que el tiempo nos dará un respiro en la región de Cataluña, según apunta la nueva predicción del Meteocat.

Y es que, el dato más importante de la previsión de la agencia meteorológica para el día de hoy, 10 de octubre, tiene que ver con que no hay alertas amarillas por lluvia.

Eso sí, esto no implica que no se vayan a producir precipitciones en ciertas partes de la Comunidad Autónoma, especialmente en el extremo sur de la misma, donde serán más intensas.

En el resto de la región, el día estará mayormente nublado salvo en la mitad oeste a partir del mediodía, donde empezará a salir el sol una vez entrada la tarde.

Además de esto, hay que recalcar que por la mañana habrá mala visibilidad en las zonas de Balaguer, Solsona y Ripoll a causa de varios bancos de niebla que desaparecerán pasado el mediodía.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán en unos niveles similares a los de ayer, experimentando 24ºC de máximas y unos 6ºC de mínimas en la zona del Prepirineo.

En cuanto al viento, este será de caracter flojo o moderado en la mayoría de la región, salvo en el litoral y en el norte del Cap de Creus donde soplarán rachas fuertes del mismo.

Por otro lado, parece que el tiempo se mantendrá estable a lo largo de la jornada de mañana, pero empeorará el domingo a causa de un nuevo frente de lluvias en Cataluña.