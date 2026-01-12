Tiempo en Catalunya: Del sol inicial a las nubes el 'finde' en la 'semana de los barbudos'

La rutina vuelve a dominar la vida de la mayoría de la gente tras las vacaciones de Navidad que ya han quedado atrás. La semana que da inicio con el lunes 12 de enero ha arrancado con Sol en la mayor parte de Catalunya, aunque con algunas nubes altas que han dejado menor paso de la luz durante las primeras horas, sobre todo en el tercio norte.

La situación para el martes 13 se espera algo más movida, con una mayor presencia de nubosidad en gran parte de la mitad sur y central del territorio que tendrán más incidencia a partir del mediodía y que llegarán desde el oeste.

Nubes y lluvia sobre Barcelona / RRICARD CUGAT

El miércoles continuará la tendencia con el cielo repleto de nubes en el noroeste, aunque también en la parte más occidental, mientras que en la costa predominarán las nubes bajas.

Ambiente más frío en la 'semana de los barbudos'

La semana que acaba de empezar se la denomina como la de los barbudos en referencia a los santos que se celebran los días 15, 16 y 17 de enero, de jueves a sábado (san Pablo Ermitaño, san Mauro Abad y san Antonio Abad), característicos por lucir siempre una larga barba.

Los tres santos barbudos del refranero catalán. / ·

Muchos, además, lo relacionan con una de las semanas más frías del año, motivo por el que llevar barba protege a quien la tiene de las bajas temperaturas: "Entre San Antonio y San Sebastián, más frío que en todo el año hay", dice el refranero catalán al respecto.

Así, para cumplir con la tradición, aunque llevamos arrastrando el frío más o menos intenso desde las fechas navideñas, se espera que esta semana repitan las bajas temperaturas.

Estas llegarían cerca del fin de semana, a partir del jueves, y contrarrestarían la sensación más suave del inicio de la semana.

Además, irán acompañadas de precipitaciones que llegarán debido a una masa de aire frío que sobre todo afectará a la parte más occidental de la península, llegando a Catalunya bastante desgastada pero provocando que tengamos un fin de semana donde las nubes serán las mayores protagonistas y en el que puede escaparse alguna gota en el norte.