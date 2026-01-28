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TheGrefg, detenido en Egipto: hace esto prohibido dentro de una mezquita

El streamer empezó a saltar dentro del templo religioso en Egipto

The Grefg

The Grefg / Twitter

David Cruz

David Cruz

No sale de una polémica, y rápidamente se ve involucrado en otra nueva. TheGrefg deja a un lado su 'sorteo' del Tesla que tiene bajo su propiedad para protagonizar una noticia de lo más inesperada: tanto él como su pareja, SofiG, han sido detenidos durante su viaje a Egipto por haber hecho algo que no estaba permitido dentro de una mezquita. Este encontronazo con la Policía egipcia acabó con ambos siendo trasladados a comisaría.

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"Me detienen en Egipto" es el título 'clickbait' que le ha dado TheGrefg a su último vídeo de YouTube. Un vídeo en el que ha contado cómo ha sido su día a día en este país, incluyendo una inesperada detención que se produjo después de que entrase junto a SofiG en la Mezquita de Arabastro, la más famosa y concurrida de todas.

Como se puede ver en el vídeo, vemos a ambos influencers recorriendo el templo mientras el guía iba contando algunas curiosidades acerca de su historia, construcción y arte. Una vez dentro de la mezquita, TheGrefg decide que es buena idea saltar para intentar tocar unas lámparas que colgaban del techo, razón por la que los agentes de policía que se encontraban en el lugar le pidieron que le acompañasen a comisaría.

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Si bien el murciano se ríe: "bronca histórica", en el momento probablemente lo haya pasado bastante mal. Además, un superior le recriminó que accediera al templo religioso con cámaras y micrófonos, algo que no estaría bien visto por una gran parte de la cultura musulmana que acude a la mezquita a rezar.

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