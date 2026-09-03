'The Balance Phone' amplía su propuesta de bienestar digital y lanza una plataforma para acompañar a las familias ante el primer smartphone

Tras superar los 14.000 dispositivos vendidos en más de 50 países, Balance Phone inicia una nueva fase de crecimiento. La tecnológica barcelonesa, fundada en 2024 por Albert Beltran y Carlos Fontclara con el objetivo de replantear la relación de las personas con sus dispositivos, amplía ahora su propuesta hacia un nuevo territorio: el acompañamiento a las familias ante la llegada del primer teléfono móvil.

“Hasta ahora muchas personas nos conocían porque hacíamos un smartphone diferente. A partir de ahora queremos ser mucho más que eso: queremos convertirnos en una marca que también acompaña a las familias durante todo el proceso de decisión”, explican desde Balance Phone.

El movimiento responde a una realidad cada vez más presente en los hogares. Uno de cada cinco adolescentes presenta un riesgo elevado de uso problemático de internet y, entre los 14 y los 18 años, el uso lúdico alcanza una media de 5,1 horas diarias entre semana y 6,7 durante el fin de semana

Además, esta realidad se extiende también a ámbitos cotidianos: el 43% del alumnado lleva el móvil al centro educativo y el 41,2% duerme todas o casi todas las noches con el teléfono en su habitación, según el informe Infancia, adolescencia y bienestar digital.

Es precisamente en torno a una de las primeras grandes decisiones tecnológicas de las familias —cuándo introducir el primer smartphone y cómo acompañar su llegada— donde Balance Phone ha identificado una creciente necesidad de orientación. Esta realidad está detrás tanto de su nueva campaña, “Wait until she really needs it”, como del desarrollo de la nueva plataforma.

Las plataformas digitales refuerzan la protección de los menores

La relación de los menores con la tecnología está impulsando cambios en el diseño y funcionamiento de las plataformas digitales. En Estados Unidos, Meta ha acordado pagar hasta 18.000 millones de dólares para resolver demandas que alegaban que Facebook e Instagram fueron diseñados para mantener enganchados a los usuarios jóvenes.

El acuerdo incorpora límites de uso, restricciones de acceso nocturno y mayores controles de edad , medidas que reflejan un cambio en cómo las plataformas diseñan la experiencia digital de los menores.

Una plataforma para acompañar antes y después del primer smartphone

En este contexto, Balance Phone prepara el lanzamiento de una nueva plataforma digital concebida para acompañar a las familias desde el momento en que empiezan a plantearse la llegada del primer smartphone hasta su gestión cotidiana.

La plataforma se organizará en cuatro grandes áreas: recursos, guías, vídeos, artículos y una selección de recomendaciones. Desde su primera fase incluirá guías descargables para abordar la conversación sobre el primer móvil, un cuestionario para valorar si el menor está preparado, y un Phone Agreement, un acuerdo bilateral con compromisos tanto para padres como para hijos.

La propuesta incorporará también Balance University, una serie de contenidos audiovisuales en los que profesionales de la psicología abordarán las principales problemáticas relacionadas con la llegada del primer smartphone y ofrecerán soluciones prácticas para las familias.

El objetivo es que la plataforma funcione como un espacio de consulta recurrente y no únicamente como un nuevo canal vinculado a la venta del dispositivo. Balance medirá así su evolución atendiendo tanto al uso de los recursos como a la recurrencia de las familias.

Imágenes de la campaña de 'Balance Phone'. / Balance Phone

Expertos, escuelas y asociaciones para construir un ecosistema de bienestar digital

La estrategia contempla ampliar progresivamente el ecosistema alrededor de la plataforma. El modelo de contenidos combinará tres fuentes de conocimiento: recursos desarrollados por Balance Phone, aportaciones de expertos externos especializados en adolescencia y bienestar digital y, progresivamente, experiencias de las propias familias. La compañía trabaja además para contar, antes de finalizar 2026, con un grupo de especialistas externos que contribuya a validar públicamente los contenidos de la plataforma.

Esta estrategia se extenderá también al ámbito educativo. Balance Phone cuenta ya con un convenio de colaboración educativa con Attendis, a través del cual ofrece, entre otras iniciativas, sesiones formativas gratuitas para profesores, familias y alumnos, y mantiene un acuerdo con aFFaC, que conecta a la compañía con una amplia red de asociaciones de familias de alumnos en Cataluña. La plataforma prevé desarrollar progresivamente una vertiente educativa con recursos que puedan utilizar los propios centros en su trabajo cotidiano con familias.

A nivel internacional, Balance Phone mantiene también un acuerdo con Smartphone Free Childhood, movimiento británico que cuenta con 350.000 miembros y presencia en 11.500 escuelas del Reino Unido. La organización recomienda Balance Phone a través de sus canales y permite a la compañía conectar con familias y centros educativos a través de una red ya consolidada en el mercado británico.

Este movimiento coincide con el lanzamiento de “Wait until she really needs it”, la nueva campaña de Balance Phone en torno al momento del primer smartphone y primera expresión pública de este nuevo posicionamiento. La iniciativa plantea a las familias dos preguntas: cuándo necesita realmente un menor su primer smartphone y qué tipo de tecnología necesita cuando llega ese momento.

A medio plazo, Balance aspira a consolidar la plataforma entre miles de familias, ampliar su red de colaboradores y avanzar en su internacionalización, con el objetivo de construir un espacio de referencia en torno al bienestar digital infantil.

Noticias relacionadas

“Queremos ser una marca de referencia en salud digital infantil, con presencia internacional y una plataforma consolidada con miles de familias. No solo como empresa tecnológica, sino como un referente de confianza para aquellas familias que quieren tomar decisiones conscientes”, señalan Beltran y Fontclara.