Thaïs Henríquez, la doble medallista olímpica, debuta en la música con su primera canción 'ALAS'

La reconocida Doble Medallista Olímpica Canaria Thaïs Henríquez Torres, una leyenda de la sincronizada Mundial e icono del deporte Español, da un inesperado giro artístico y presenta su primera canción titulada 'ALAS'.

El 29 de octubre celebrará su cumpleaños, aunque uno de los regalos más esperados llegará el próximo jueves 30 a las 0:00 horas, cuando su nuevo tema estará disponible en todas las plataformas digitales.

Tras años de triunfos como componente del Equipo Nacional de Natación Sincronizada con 2 medallas olímpicas, 14 medallas mundiales, 10 medallas europeas y más de 80 medallas internacionales, Thaïs ha mostrado su faceta artística.

"Durante años puse mi cuerpo y mente al límite por amor a mi deporte, y esto me llevó a descubrir mi mejor versión. Hoy uso mi voz como impulso para que más gente pueda lograrlo", declara la canaria.

'ALAS' es una explosión de sonidos muy variados que conectan con la emoción y sensibilidad de quien la escucha. Tiene una mezcla de pop, balada y rock, con una letra que te impulsa a ser valiente y a luchar por tus sueños. Es una canción que escribió por todas esas veces en las que quiso rendirse, que sintió cómo el miedo le paralizaba y que casi le hace abandonar.

La canción, que ella misma considera su tercera medalla olímpica, es su voz para cuando olvides la tuya: "Escúchala cuando necesites volver a creer en ti y siente su magia. Puede ser el empujón que te falta para pasar del 'algún día' al 'AHORA'".

El tema se comenzó a producir en Madrid por Juan Antonio Simarro y Fidel Cordero, y se finalizó de la mano de Albert Marques y Franklin Dam en el Maknetik Studio de Girona (Barcelona).

Henríquez describe el proceso creativo como una "búsqueda emocional a través de cada sonido que conectaba con el alma". Aunque asegura que le "aterrorizaba" mostrar su alma, tiene claro que "ser campeona también es atreverse a comenzar de nuevo".

El videoclip oficial de Thaïs, que también es abogada, asesora fiscal y graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, se hará de esperar, pero será una auténtica locura.