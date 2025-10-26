Podrías tener un tesoro en casa: pagan miles por estos muebles antiguos de IKEA

Mudarse por primera vez y amueblar un piso con IKEA se ha convertido casi en un rito de paso, una tradición que ha acompañado a varias generaciones. Muchos recordarán aquella primera estantería Kallax o la cómoda Hemnes como símbolos de independencia y autonomía.

Son muebles prácticos, funcionales y accesibles, que resuelven necesidades sin exigir grandes inversiones. Durante años, IKEA se ha identificado con la practicidad: muebles que cumplen su función, aunque quizá no te los lleves a la siguiente mudanza.

Sin embargo, también hay que reconocer que el gigante sueco ha creado piezas de diseño que, en ocasiones, rozan la exclusividad. Por eso, algunos muebles de IKEA, sobre todo los más antiguos, se han convertido en verdaderos objetos de deseo.

Solo hace falta ojear los catálogos antiguos de IKEA para percibir la magnitud de su legado: diseños que trascienden lo económico y lo efímero. Detrás de los muebles que muchos ensamblamos con la famosa llave Allen, la marca acumula más de ocho décadas de historia, con piezas que hoy se subastan y se exhiben en galerías especializadas.

Lo que en su momento nació como mobiliario accesible se ha transformado, en ciertos casos, en auténticas joyas del diseño moderno. Gracias al auge del mercado vintage, se confirma lo que mencionábamos: un sillón o incluso un frutero de IKEA puede alcanzar precios que hace pocos años parecían impensables.

Lo que antes se veía simplemente como un mueble, hoy puede considerarse una inversión. Esto se debe, en parte, a que IKEA supo arriesgar, colaborando con diseñadores que luego se hicieron famosos y lanzando modelos que ahora poseen tanto valor estético como histórico.

Diseñado entre 1958 y 1959 por Bengt Ruda, el sillón Cavelli se ha convertido en una de las piezas más codiciadas de IKEA. Su silueta curva, elegante y casi escultórica lo sitúa entre lo más destacado del diseño escandinavo de mediados del siglo XX.

No es un mueble que se vea todos los días: encontrar uno en buen estado es prácticamente una misión imposible. Y esa rareza lo convierte en una joya para coleccionistas: en subastas, su precio puede superar los 16.000 euros.