El territorio de América que quiere volver a ser la comunidad autónoma número 18 de España

¿Quién hubiera imaginado hace 20 años que Puerto Rico iniciaría un movimiento social que tiene como objetivo volver a formar parte de España como su comunidad autónoma número 18? Eso es lo que pretende 'Adelante Reunificacionistas', un movimiento que pone sobre la mesa una cuestión cada vez más en auge.

La mayoría sabrá que Puerto Rico es un archipiélago del Caribe que actualmente figura como Estado Libre Asociado a Estados Unidos. Fue parte de España durante más de 4 siglos hasta que pasó a manos estadounidenses tras la guerra hispano-estadounidense.

Lo que pocos conocen es que, antes de ese trasvase, Puerto Rico fue reconocida como comunidad autónoma de España en 1987.

Así empezó el movimiento

Adelante Reunificacionistas, un movimiento fundado en 2017 y liderado por José Lara, defiende que la separación fue impuesta, sin una lucha independentista real. Es por ello que proponen una especie de plebiscito con la participación de EEUU, España y Puerto Rico.

Aunque no pueden convertirse en partido político bajo la ley estadounidense, apoyan con datos su causa: un 16,3% de puertorriqueños apoyaría en estos momentos la reunificación con España, presentando su propuesta ante el Comité de Descolonización de la ONU.

Se trata de un movimiento 'europeísta' que trabaja en colaboración con diversas organizaciones españolas como Asociación Cultural en Acción o Regeneracionistas.org, por lo que hay un fuerte vínculo con nuestra tierra.

Eso sí, no deja de ser una idea poco probable en términos políticos, pero sí una muestra más del complejo estatus que tiene Puerto Rico en estos momentos: no tiene plena autonomía, pero tampoco está completamente integrado en Estados Unidos, con todos los problemas sociales y administrativos que esta situación conlleva a sus habitantes.