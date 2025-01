El terrible efecto que sufren las personas más inteligentes y no lo saben

Seguro que muchos conocéis a personas sumamente inteligentes que han ayudado a la humanidad a evolucionar en diferentes ámbitos a lo largo de toda la historia. Y no me refiero sólo a científicos, sino también a ingenieros o incluso artistas que tenían un cerebro brillante. Pero seguro que también has pensado alguna vez cómo algunas personas tan inteligentes a menudo cometen errores a priori tan terribles.

Pues eso tiene un nombre: se llama "la trampa de la inteligencia", y en 2019 se llevó a cabo un ensayo por el periodista inglés especializado en neurociencia y en psicología David Robson. Lanzó el libro llamado ‘La trampa de la inteligencia: por qué la gente inteligente hace tonterías y cómo evitarlo’ donde explica, precisamente, por qué muchas personas inteligentes han cometido errores estúpidos a pesar de su inteligencia.

“La realidad es que una mayor inteligencia no se equipara con una mayor capacidad para tomar decisiones adecuadas; de hecho en algunos casos puede provocar que las decisiones sean incluso peores” explica Robson. Al parecer, esto se debe a que las personas más inteligentes pierden la capacidad de ver sus propios defectos y a menudo se guían por sus instintos.

Y pone el ejemplo de Steve Jobs. El ingeniero, según su médico, murió de forma innecesariamente temprana debido a que siempre rechazó la medicina convencional e insistió en tomar siempre una medicina alternativa. Sin ir más lejos, le propusieron una operación para eliminar su primer tumor, pero la rechazó por considerarla "invasiva".