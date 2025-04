La terrible confesión de José Fernando Ortega sobre la muerte de Rocío Jurado

José Fernando Ortega ha roto su silencio tras el aislamiento en el que ha vivido durante los últimos años a través de una entrevista publicada en la revista Semana en la que se ha abierto en canal. Una conversación muy esperada por los seguidores de la prensa rosa en la que cuenta 'su' verdad como nunca antes.

Ante todo, el hijo de Rocío Jurado confiesa arrepentirse de su conducta: "no debería haber hecho nada de aquellas cosas que hice. Las drogas me evadían de la realidad que vivía". Un relato triste y conmovedor que nunca antes hemos recibido de parte de él.

Lo más doloroso para José Fernando es haberse enterado de la muerte de Rocío a través de los medios: "puse la televisión y lo vi en todos los canales", asegura visiblemente emocionado. Mientras toda España lamentaba la pérdida de la artista, el joven tenía que afrontarlo al mismo tiempo.

¿Cómo es la relación de José Fernando con su hermana Rocío Carrasco?

No sorprende demasiado que José Fernando no tenga relación con Rocío Carrasco, como tampoco la tiene Gloria Camila: "ella ha decidido desaparecer, alejarse de nosotros". No espera que ocurra un reencuentro, aunque no le importaría recuperarla: "a mí me gustaría que todo volviera a ser como antes, pero lo veo imposible".

Rocío Carrasco no estuvo presente en los momentos más duros para José Fernando, quien ingresó en el Centro Psiquiátrico San Juan de Dios en Ciempozuelos para después pasar al Centro Rodríguez Lafora. Tampoco en los buenos momentos, como el nacimiento de su hija, principal razón por la que quiere volver a tener una vida normal.

Puedes leer la entrevista completa a José Fernando Ortega en el último número de la revista Semana, ya disponible en Kioskos. Una revista muy esperada para seguidores de la familia Rocío Jurado y Ortega Cano, con un relato en exclusiva de uno de sus protagonistas.