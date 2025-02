La terrible confesión de Jorge Fernández sobre su enfermedad: "Te quita las ganas de vivir"

Hace unos días, Jorge Fernández, el presentador de 'La Ruleta de la suerte' acudió al plató de 'Espejo Público' para explicar a Susanna Griso y a la audiencia cómo ha sido su experiencia con la enfermedad de Lyme. Esta la padece desde hace siete años, tras sufrir la picadura de una garrapata.

El exbaloncestista aseguró que tardaron en diagnosticarle la enfermedad, que empezó a adelgazar, que llegó a perder 13 kilos y que ha necesitado dos años de recuperación: "Esa ansiedad que tiene por el no diagnóstico es lo peor".

"Literal, te quita las ganas de vivir. Es una enfermedad que es multifactorial, que afecta al sistema endocrino, al sistema nervioso central, te afecta a las circulaciones... Afecta a todo y con un mal diagnóstico, los médicos diagnostican de fibromialgia y fatiga crónica (...) La mayoría de ellos no tienen ni idea de qué es un Lyme. Ahora se va sabiendo un poco más", declaró.

Jorge explicó que no fue consciente de la picadura de garrapata: "Me enteré después (...) En mi caso tenía el mercurio muy alto, y esto hace que el Lyme sea más potente todavía. Tus defensas no permiten que hagan su trabajo con las bacterias".

El presentador añadió que si alguien sospecha que puede padecer la patología, podría hacerse el test Tickplex Plus: "Es un poquito caro, pero es fundamental para saber si es verdad. Y si es verdad, tienes que atajar con los antibióticos concretos para Lyme y ponerte en manos de los especialistas".