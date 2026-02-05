Terremoto en 'Supervivientes': Mediaset, obligada a mover ficha

Telecinco no da abasto con los disgustos. Nuevo problema para Mediaset, ya que ha tenido que meter mano en 'Supervivientes', uno de los formatos más populares de España y de los pocos que aún consigue buenos índices de audiencia para la cadena, junto con 'La isla de las tentaciones', presentado por Sandra Barneda.

La cadena televisiva se ha visto obligada a emitir un comunicado oficial, donde comunican que Laura Madrueño, presentadora del formato en la isla de Cayos Cochinos, dejará de formar parte de 'Supervivientes' a partir de este mismo 2026.

En dos años, Madrueño había logrado dejar atrás la sombra de la presentadora Lara Álvarez, quien condujo el concurso desde Honduras durante ocho ediciones consecutivas. La audiencia del formato de Telecinco recibió a Madraño con los brazos abiertos y su marcha supone un nuevo mazazo para 'Supervivientes'.

Por ahora, Mediaset no ha comunicado el motivo de la repentina marcha de Madrueño, pero ya ha desvelado su sustituta: María Lamela.

"María Lamela será la nueva presentadora de la próxima edición del reality desde Honduras, desde donde se encargará de narrar el día a día del grupo de famosos que protagonizará la intensa y épica aventura que se desarrollará en los Cayos Cochinos", expone el comunicado.

¿Quién es María Lamela?

La carrera de María Lamela es digna de destacar. La periodista y presentadora se licenció en Comunicación Audiovisual en A Coruña y completó un máster en reporterismo televisivo en la Universidad Rey Juan Carlos.

Ha trabajado tanto en cadenas autonómicas, como TVG y Telemadrid, como en la televisión nacional, participando en programas de actualidad de Telecinco, Cuatro, TVE y, durante casi ocho años, en La Sexta.

Noticias relacionadas

Además, cuenta con experiencia en formatos de telerrealidad, siendo la presentadora en 2024 del reality show 'Salvaxe' en TVG, donde hasta ahora ha conducido los fines de semana el programa 'Hora Galega'.