¡Terremoto en el PSOE! Susana Díaz exige elecciones anticipadas a Sánchez

Vaya viernes nos ha dado 'Todo es Mentira'. El programa estaba previsto para el 13 de junio con una charla que prometía, de la mano de Marta Flich, ni más ni menos que con Susana Díaz.

Y lo cierto es que el exlíder andaluz no tiene que lidiar con la suerte de la gente que vive el PSOE y la situación de Pedro Sánchez, todo esto después de la información de la UCO.

"Muchos compañeros y compañeras honestos se ven abochornados, no hay derecho. Yo creo que le honra pedir perdón, pero es insuficiente. Entiendo que un presidente del gobierno tiene la información al nivel que la tiene que tener".

Susana Díaz sigue los siguientes comentarios: "Me quedé fría cuando vivía en El País, porque un El País socialista es como una página de loro. Cuando vivía en El País y filtraba e informaba de la UCO... Agradezco que pida perdón, pero el daño al PSOE... no perderse a los activistas. Todos son votantes, son parte de la historia de este país".

Sin embargo, la cosa no se quedaba aquí: "Tres cosas para hacer: limpias tu organización, caiga quien caiga. Luego, esta legislatura es insalvable, no vamos a sacar ni presupuestos, hay que convocar elecciones, los ciudadanos pueden devolvernos la confianza. Si seguimos arrastrándonos, si llegamos a 2027 va a ser una muerte a pellizcos, no habrá quien lo levante. Pedro lo tiene que hacer, no podemos justificar los peajes".

Esta es la legislatura que ya no se siente. Es su decisión presentarse, es el presidente del gobierno. Antes que socialista.