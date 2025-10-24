Pillada
Terremoto en casa de Iker Casillas: El motivo por el que ha detenido a su empleada del hogar
La Policía Nacional ha arrestado a la trabajadora y su marido por el robo en la casa del exguardameta del Real Madrid y la selección española
Este viernes se ha conocido la detención por parte de la Policía Nacional de la ahora exempleada del hogar de Iker Casillas después de confirmarse que además de tener cura de la misma, también robaba algunos artículos de gran valor económico.
En concreto, había sustraído hasta cinco relojes de alta gama, por valor de 200.000 euros, aunque hasta el momento la operación desplegada tan solo ha conseguido recuperar dos, uno completo y otro que estaba desmontado por piezas.
Tras robarlos, se sustituyeron los relojes reales por unos de embuste, por lo que Casillas no tardó mucho en darse cuenta.
Fue el propio exguardameta del Real Madrid el que puso el aviso a la policía el pasado 16 de octubre después de percatarse de que faltaban algunos de sus relojes que guardaba en casa y las autoridades rápidamente descubrieron que los dos principales sospechosos planeaban escapar de España en poco tiempo.
Finalmente, el arresto se produjo el día 21, y los esfuerzos se centran ahora en encontrar los tres relojes que todavía siguen en paradero desconocido.
El segundo ladrón en discordia es el portero de la finca donde vive Iker, que intentó exculpar a la que fuera empleada del hogar, ya que es su mujer.
