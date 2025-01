Una 'terraplanista' le hace una cobra a su cita en First Dates: "El Universo no existe"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

En el programa de este martes ha acudido Juan, de 30 años, y su cita ha sido Sara, de 33. El programa ha acompañado la entrada de la chica al restaurante con la melodía de 'Expediente X', algo que ya ha dejado entrever su opinión sobre el mundo. "Yo creo que los extraterrestes han estado en este mundo. Eso esta clarísimo. La conspiración es la realidad. Pero la gente ve las noticias, y se dejan llevar por el boca a boca", ha dicho.

Durante la comida en 'First Dates' han hablado sobre gimnasio y rutinas deportivas, un tema en el que ambos tienen interés. Durante el transcurso de la cita, Sara ha remarcado que no ve las noticias, y afirma que el gobierno intenta controlar a la gente. Tras esto, ha dado varias opiniones más.

"La Tierra es plana, no es redonda. Es todo mentira. Es mentira que exista el Universo. Si miras al sol cuando hay nubes, de repente ves como salen los rayos. Pero si el sol estuviera a tantos años luz como dicen, esos rayos no se verían desde ese ángulo", ha explicado Sara.

Después de la cena, ambos han ido a una sala a gozar de un poco más de intimidad. Juan ha querido darle un beso, pero se ha llevado 'una cobra'. No obstante, ambos han dicho que tendrían una segunda cita, y se han emplazado a verse de nuevo.